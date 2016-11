Štátny rozpočet je kompromisom koalície, tvrdí Švejna

„Paušálne zvýšenie výdavkov pre živnostníkov bude znamenať nižšie výdavky, ale len pre živnostníkov, ktorí majú príjmy cez tisíc eur v hrubom na mesiac. Tým sa dane a odvody skutočne znížia. Tým, čo majú 500 – 600 eur v hrubom mesačne, ktorých je vyše stotisíc, tým sa žiadne dane neznížia. Naopak, stúpnu im asi o šesť eur mesačne,“ povedal Mihál.

Za dobré opatrenie Mihál považuje to, že sa o dva roky budú daňové licencie rušiť, čo presadila SNS. Za dobré považuje aj to, že Most- Híd bude chcieť v ďalších rokoch daňové zaťaženie živnostníkov znižovať. Ivan Švejna, štátny tajomník ministerstva práce za Most-Híd zdôraznil, že "rozpočet je veľkým kompromisom koaličných strán.“

Rodinná politika

Poslanec za OĽaNO-NOVA Eduard Heger si myslí, že ľudia na Slovensku nechcú mať deti, čo je dôsledok toho, aké podmienky im štát vytvára. „Ľudia sú vlastníci štátu a každý je vlastníkom aj štátneho rozpočtu, a preto je dôležité, aby vláda pristupovala k tomu zodpovedne,“ povedal. Podľa neho sa zvyšujú paušálne výdavky, keď väčšina zo živnostníkov si svoje pôsobenie zmenila na spoločnosť s ručením obmedzeným. „Tí, čo majú nízke príjmy, tí živnostníci, čo ostali, majú vyššie odvody,“ dodal s tým, že dane pre firmy sa znižujú. Podľa neho treba dlhodobo myslieť na demografický vývoj na Slovensku.

Podľa ministra pravica a opozícia tvrdí, že vláda míňa veľa a hovorí, kde by vláda mala dať viac. Samotný problém s demografiou podľa neho je problém nielen socioekonomický. Na rodinnú politiku dáva krajina okolo miliardy eur.

„To sú rodičovské, materské príspevky, bonusy,“ vysvetlil Kažimír. Podľa Švejnu je rodinná politika otázkou preferencií ľudí. Mihál tvrdí, že od roku 2014 sa ani o cent spomínané príspevky nezvyšovali. „Očakával by som, aby aspoň o 15 percent takéto výdavky štátu stúpli,“ povedal.

Výhľad na vyrovnané hospodárenie

Vo výhľade na najbližšie roky je podľa ministra cieľ vyrovnaného hospodárenia štátu a potom prirodzený nárast jednotlivých kapitol, rezortov. V oblasti rodinnej politiky Kažimír vyzdvihol aj to, že vláda podporuje výstavbu nájomných bytov v obciach. Švejna dodal, že koalícia mení valorizáciu dôchodkov, čo bolo veľmi finančne náročné pre rozpočet. „Teraz dôchodcovia majú o 8,20 eur viac,“ povedal s tým, že doteraz to nebolo ani o dve eurá.

V roku 2017 Kažimír očakáva, že viac ľudí si nájde prácu, pribudnú tisíce pracovných miest, budú rásť reálne mzdy štátnej správy, matky na materských a dôchodcovia budú mať viac peňazí, bude pokračovať výstavba ciest.

Eurofondy

V diskusii hovorili aj o rezorte dopravy a o projekte hodnota za peniaze, čo je revízia výdavkov rezortu. S ministrom dopravy sa Kažimír dohodol, že každý projekt nad 40 miliónov bude hodnotený a vytvorí sa analýza hodnotou za peniaze. „Potom by sa mohli projekty pozastaviť, pretrasovať,“ povedal. Podľa neho rezort môže poprehadzovať objemy peňazí, ktoré máme v rámci eurofondov. „Čerpanie je malé. My by sme chceli viac peňazí na dopravu, ale Komisia EÚ má iný názor. Ďalšia možnosť je uvoľnenie cieľov. Moja dohoda je s SaS, s nimi začneme rokovať o konkrétnych podmienkach a tretia možnosť je nechať to tak a sústrediť sa na opravy existujúcej siete a spomaliť výstavbu novej infraštruktúry,“ povedal.

Cestná sieť na Slovensku je podľa Mihála príklad toho, ako stagnujeme. „Naši ľudia si nezaslúžia, aby sme jazdili po cestách, aké máme dnes. To sa potom prejavuje na neochote investorov ísť na východ alebo stred Slovenska,“ povedal. Kažimír s tým však nesúhlasí a ako príklad poukázal na príchod veľkej investície z Japonska v oblasti elektrotechniky, čo prinesie asi tisíc nových pracovných miest. „Nespochybňujem však kritiku pomalej výstavby ciest," dodal Kažimír.