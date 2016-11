Jána Slotu obžalovali z podplácania

Úrad špeciálnej prokuratúry podal na Slotu obžalobu pre prečin podplácania bližšie nešpecifikovanou sumou 7. novembra.

Slota sa mal dopustiť podplácania po autonehode v polovici januára tohto roka neďaleko Liptovskej Lúčky, keď na vozidle Porsche Cayenne narazil do pred ním idúceho Audi A6. To malo následne naraziť do Suzuki SX4, v ktorom sa ľahko zranil 39-ročný vodič.

Slota sa nechal hospitalizovať, fúkať však odmietol, za čo ho obvinili z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Okresný súd mu začiatkom novembra vymeral dvojročnú podmienku, peňažný trest a zákaz šoférovania na dobu šesť rokov, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Svedkovia zrážky tvrdili, že bývalý politik núkal účastníkovi nehody peniaze, keď nebude volať policajtov. Slota to odmieta.