Poisťovňa Union si od nemocníc vyžiada vrátenie poplatkov

Počas roka 2016 zdravotná poisťovňa Union opakovane upozorňovala na potrebu dofinancovania zdravotníctva v objeme 180 – 200 miliónov eur. Tieto prostriedky sú nevyhnutné na vykrytie zvýšenia platov zamestnancov v zdravotníctve podľa zákona. Do konca roka však rezort získa iba dodatočných 35 miliónov eur, ktoré budú prerozdelené cez navýšenie platieb za poistencov štátu.

Z tejto sumy získa Union ZP po prerozdelení a úhrade zákonných poplatkov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) iba 2,4 milióna eur.

Dofinancovanie zo strany štátu tak nebude stačiť na pokrytie príplatkov, ktoré Union ZP vyplácala nemocniciam na základe prísľubu ministerstva zdravotníctva o dodatočnom dofinancovaní systému.

„Union ZP preto nemá inú možnosť ako uplatniť príslušné zmluvné ustanovenie a vyžiadať si od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nepokrytú časť príplatkov,“ uviedla poisťovňa.

Union ZP na základe prísľubu ministerstva dostatočne dofinancovať systém vyplácala nemocniciam zálohové príplatky na vykrytie zvýšených miezd pracovníkov v rezorte. Avizované dofinancovanie je však nedostatočné.

„Táto suma, ktorú kompletne prerozdelíme medzi poskytovateľov, nepostačuje na vykrytie všetkých príplatkov poskytnutých nemocniciam od začiatku roka,“ vysvetlila Elena Májeková, členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia Union ZP.

„Preto nemáme inú možnosť ako aktivovať príslušné zmluvné ustanovenie a vyžiadať si od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti späť nepokrytú časť príplatkov,“ dodala.

Union ZP v najbližších dňoch zašle nemocniciam list, v ktorom im objasní aktuálnu situáciu a zároveň ich informuje o podrobnostiach uplatnenia príslušného zmluvného ustanovenia.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v reakcii na krok poisťovne uviedla, že iniciovala mimoriadne rokovanie s poisťovňou. Naplánované je na utorok.

Situáciu v rezorte v ďalšom období by podľa Májekovej mohlo zlepšiť plošné nasadenie úsporných opatrení, a to napríklad v oblasti špeciálnych zdravotníckych materiálov, zobrazovacej diagnostiky alebo laboratórnych vyšetrení. Mohlo by sa to týkať aj ďalších projektov, na ktorých pracuje ministerstvo v spolupráci so zdravotnými poisťovňami.

„Ak sa všetci poskytovatelia pripoja k úsporným a efektivizujúcim opatreniam, pevne verím, že sa situácia z tohto roka už nebude musieť opakovať,“ dodala Májeková.

V rámci projektov bude podľa nej kľúčové zavedenie DRG a stratifikácia nemocníc, teda opatrenia, ktoré by mali viesť k efektívnejšiemu zaobchádzaniu s finančnými zdrojmi v zdravotníctve a ich prepojeniu s kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Union ZP už tento rok poskytla nemocniciam viaceré údaje aj na základe ukazovateľov DRG, ktoré im ukázali priestor na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. V tomto trende chceme spolu s poskytovateľmi pokračovať aj v budúcom roku a investovať ušetrené prostriedky naspäť do systému zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela Májeková.