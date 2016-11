VšZP pripravuje ozdravný plán, predloží ho v decembri

Výbor pre zdravotníctvo NR SR pokračoval v prerušenej diskusii o stave vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. VšZP predpokladá v tomto roku účtovnú stratu 283 miliónov eur. Ukázala to analýza spoločnosti Deloitte Advisory, s.r.o., ktorú si po nástupe do funkcie nechal vypracovať generálny riaditeľ poisťovne.

Predseda ÚDZS Tomáš Haško chce väčšie kompetencie v rámci identifikovania možných záväzkov pre budúce obdobia v zdravotných poisťovniach. „Totiž, úrad vie relatívne presne vypočítať pohľadávky, ktoré bude VšZP alebo hociktorá zdravotná poisťovňa mať v nasledujúcich obdobiach. Ale nevie prejudikovať záväzky, ktoré očakávajú,“ priblížil na výbore.

ÚDZS bude tiež žiadať, aby každá zmena, ktorá môže mať vplyv na hospodárenie, bola zaznamenaná do obchodno-finančného plánu.

Ako povedal novinárom prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marian Petko, VšZP zatiaľ uhrádza všetky svoje záväzky.

„Ale už je pripravovaný ozdravný plán, asi ten problém je. Po druhé, dostali sme návrh VšZP na časť zmlúv na rok 2017, týka sa to hlavne röntgenov, CT, MR. Tam už je prvý návrh na zníženie objemu finančných prostriedkov,“ poznamenal Petko, ktorý si myslí, že VšZP sama situáciu nezvládne. Zdravotnícky výbor prijal uznesenie, ktorým zobral na vedomie informáciu o stave vo VšZP.

Pod vznik účtovnej straty VšZP sa podpísal historický nárast nákladov na zdravotnú starostlivosť od roku 2015 (zvyšovanie miezd lekárov a zdravotníckych pracovníkov, rozšírenie skupín prijímateľov doplatkov za lieky, zavedenie odvodovo odpočítateľnej položky, nárast cien výkonov z dôvodu zrušenia poplatkov v zdravotníctve). V porovnaní s rokom 2015 vzrástli v roku 2016 náklady VšZP na zdravotnú starostlivosť o 193,5 milió­na eur.

Kočan konštatoval, že tento vývoj však v priebehu roku 2015 nebol zohľadnený pri tvorbe takzvaných technických rezerv, ktoré je zdravotná poisťovňa povinná vytvárať v zmysle platnej legislatívy, a to približne vo výške mesačných nákladov na zdravotnú starostlivosť, čo predstavuje zhruba 270 miliónov eur.

Ak by tvorba technických rezerv kopírovala reálny vývoj nákladov na zdravotnú starostlivosť, poznamenalo by to podľa zdravotnej poisťovne už hospodársky výsledok za rok 2015, ktorého výsledkom by bola strata niekoľko desiatok miliónov eur.

Podľa zverejnených informácií VšZP už v auguste tohto roka zreálnila tvorbu technických rezerv, ktorá bola k 30. septembru na úrovni 241 miliónov eur a do konca roka je potrebné dotvoriť ju na úroveň 273 miliónov eur.