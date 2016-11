Ministerstvo dopravy chce zachovať funkčnosť piešťanského letiska

Trnavský samosprávny kraj ako majoritný akcionár s 59,31 % akcií chce na valnom zhromaždení, zvolanom na utorok 29. novembra, rozhodnúť o likvidácii spoločnosti, čo by znamenalo aj znefunkčnenie letiska.

Pre svoj zámer však potrebuje získať ešte ďalšieho z dvojice akcionárov, ktorými sú mesto Piešťany ((20,04 % ) a ministerstvo dopravy (20,65 %). Vedenie Piešťan deklaruje, že za likvidáciu letiskovej spoločnosti v žiadnom prípade nezahlasuje. Rozhodujúce slovo tak bude mať tretí akcionár, ktorým je ministerstvo dopravy.

"Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja si je vedomé ťažkej ekonomickej situácie Letiska Piešťany, a.s. Táto problematika bude určite podrobne rozobraná aj na utorkovom valnom zhromaždení, a aj na základe prediskutovania tejto problematiky budeme ako akcionár hlasovať o návrhu predstavenstva, pričom určite preferujeme riešenia, ktoré zachovajú funkčnosť letiska,“ píše sa v stanovisku ministerstva.

Parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj v pondelok odporučil prerušiť valné zhromaždenie spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. do skončenia poslaneckého prieskumu. Ako informoval predseda uvedeného výboru a hnutia Sme rodina Boris Kollár, prieskum začatý koncom minulého týždňa ešte nebol ukončený.

Kollár upozornil, že ak by piešťanské letisko išlo do likvidácie, už by sa neskôr nedalo obnoviť. Zároveň vyzval ministra dopravy Árpáda Érseka, aby rezort letisku finančne pomohol.

V Piešťanoch v pondelok uzatvorili petíciu za zachovanie piešťanského letiska, pod ktorú sa podpísalo 5 495 ľudí, jej internetovú verziu podporilo 1 486 ľudí.