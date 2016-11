Operácie zvierat bez narkózy nebudú

T. Brauner Autor: Miro Baran

Ako si zaobstarávajú veterinári lieky v súčasnosti?

Momentálne je situácia taká, že veterinárny lekár si objednáva lieky u distribučných firiem, ktoré mu ich dodávajú. Nehovorím teraz, samozrejme, len o liekoch veterinárnych, ale hlavne o liekoch humánnych, ktoré sa stali problémom.

Čo na tomto postupe zmenila novela zákona o liekoch, ktorá má platiť od januára?

Po prvom čítaní zákon veterinárnych lekárov z možnosti kupovania a používania ľudských liekov úplne vylúčil. Iniciatívou ministerstva zdravotníctva, farmaceutickej komory a Komory veterinárnych lekárov sa podarilo dosiahnuť, že pozmeňovacím návrhom jedného z poslancov došlo k doplneniu tejto novely v tom zmysle, že veterinárny lekár si môže objednávať liek od majiteľa registrácie, čo je dovozca alebo výrobca.

V praxi si teda bude môcť veterinár objednať akýkoľvek ľudský liek?

Takýto postup je u viacerých výrobcov alebo dovozcov absolútne reálny, ale zďaleka nie u všetkých. Sú niektoré farmaceutické spoločnosti, ktoré nemajú možnosť jednotlivého predaja, nemajú zariadenie na to, aby mohli priamym spôsobom liek distribuovať. Ale dostali sme vysvetlenie od ministerstva zdravotníctva, že nie je problémom, aby distribučná firma tento liek doviezla veterinárnemu lekárovi.

Hrozí teda, ako tvrdil poslanec Simon, že budú veterinári operovať bez anestézie?

Novela obmedzuje väčšinu humánnych liekov používaných vo veterinárnej praxi. V najväčšej miere sú to infúzne roztoky, oftalmologiká, teda lieky, ktoré veterinárni lekári potrebujú pri liečení chorôb očí, aj lieky, ktoré sú potrebné k záchrane života, ako je adrenalín alebo noradrenalín. V žiadnom prípade to ale nie sú anestetiká, takže nehrozí, že by veterinár musel operovať zvieratá bez narkózy. Skoro všetky používané anestetiká, či u spoločenských alebo hospodárskych zvierat, majú veterinárne alternatívy, preto takéto niečo nehrozí. Najväčším rizikom nemožnosti sa dostať k humánnemu liečivu sú práve infúzne roztoky.

Čo ak je výrobca alebo dovozca zo zahraničia?

Nikde nie je napísané, že pokiaľ si veterinárny lekár objedná daný humánny liek u majiteľa registrácie, že si ho nemôže nechať doviezť distribútorom.

Ako chcete túto situáciu riešiť?

Máme pripravené paragrafové znenie novely zákona, ktoré by riešilo možnosť predpisovania ľudského lieku na veterinárny recept. To znamená, že veterinárny lekár by si mohol ísť buď kúpiť priamo liek do lekárne, alebo by využil distribučnú firmu, ktorá mu ho môže doviezť na základe veterinárneho receptu.

Stihnete to do januára, odkedy má platiť novela zákona o liekoch?

To záleží hlavne na promptnosti ministerstva zdravotníctva, ktoré je zatiaľ nápomocné, pretože si je vedomé tejto situácie, ktorá vznikla, a stavu, ktorý by teoreticky mohol nastať. Takže to vidím veľmi reálne.

Rokovali ste aj s farmaceutmi?

Samozrejme, už pri novele zákona ešte pred rokovaním v parlamente som bol v kontakte s prezidentom komory lekárnikov. Na ministerstve zdravotníctva je záujem ho pri ďalšej úprave legislatívy prizvať. Pomáhal nám situáciu riešiť už v prvom kole, a veríme, že bude aj ďalej.

Prečo ste nepripomienkovali pôvodný návrh novely, keď vám úplne obmedzil prístup k ľudským liekom?

Pretože sme sa k nemu nedostali v medzirezortnom pripomienkovaní. Druhá príčina je, že nikto nepredpokladal, že novela zákona, ktorá má riešiť boj proti čiernemu reexportu liekov, sa môže týkať veterinárneho lekára. Vedeli sme, že takáto novela vznikla a podporovali sme ju, lebo reexport liekov je, samozrejme, problém. Brali sme to tak, že je dobré, že sa niečo deje. Ale že sa to môže týkať veterinárnych lekárov, absolútne nikto nepredpokladal. Aj keď si stále myslím, že išlo o nejakú mechanickú chybu. Vzhľadom na to, ako nám zainteresované inštitúcie teraz pomáhajú, aby sa to napravilo, si nemyslím, že to bol zámer.