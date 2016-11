Poisťovni Union chce vypovedať zmluvu 25 nemocníc

Informoval o tom na spoločnej tlačovej konferencii Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZSS) a ANS prezident asociácie Marian Petko. Nemocnice reagujú na postup zdravotnej poisťovne, ktorá bude chcieť od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby jej vrátili príplatky. „Napriek rokovaniu, ktoré v utorok ráno bolo, sme sa so zdravotnou poisťovňou nedohodli na ničom,“ konštatoval prezident ANS.

Union ZP k tomuto kroku pristúpi pre nedostatočné dofinancovanie zdravotníctva. Počas roka 2016 Union ZP opakovane upozorňovala na potrebu dofinancovania zdravotníctva v objeme 180 – 200 miliónov eur. Tieto prostriedky sú nevyhnutné na vykrytie zvýšenia platov zamestnancov v zdravotníctve podľa zákona. Do konca roka však rezort získa iba dodatočných 35 miliónov eur, ktoré budú prerozdelené cez navýšenie platieb za poistencov štátu.

Z tejto sumy získa Union ZP po prerozdelení a úhrade zákonných poplatkov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) iba 2,4 milióna eur. Dofinancovanie zo strany štátu tak nebude stačiť na pokrytie príplatkov, ktoré Union ZP vyplácala nemocniciam na základe prísľubu ministerstva zdravotníctva o dodatočnom dofinancovaní systému. „Union ZP preto nemá inú možnosť ako uplatniť príslušné zmluvné ustanovenie a vyžiadať si od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nepokrytú časť príplatkov,“ uviedla poisťovňa.

Union ZP na základe prísľubu ministerstva dofinancovať systém vyplácala nemocniciam zálohové príplatky na vykrytie zvýšených miezd pracovníkov v rezorte. Avizované dofinancovanie je však nedostatočné. „Táto suma, ktorú kompletne prerozdelíme medzi poskytovateľov, nepostačuje na vykrytie všetkých príplatkov poskytnutých nemocniciam od začiatku roka,“ vysvetlila Elena Májeková, členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia Union ZP. „Preto nemáme inú možnosť ako aktivovať príslušné zmluvné ustanovenie a vyžiadať si od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti späť nepokrytú časť príplatkov,“ dodala.

Postup zdravotnej poisťovne považuje ANS za nekorektný. „Zdravotná poisťovňa Union bude musieť vysvetliť svojim poistencom, a my vôbec nie sme radi, že je to v takej situácii, prečo napríklad v Prešovskom a Košickom kraji, okrem Fakultnej nemocnice Prešov a Univerzitnej nemocnice Košice, jej poistencom nebude môcť byť poskytnutá lôžková zdravotná starostlivosť plánovaná, ale len neodkladná,“ poukázal Petko. Zároveň ANS nepredpokladá, že nemocnice, ktoré v stredu dajú výpoveď, budú uzatvárať v budúcnosti zmluvu so spomínanou zdravotnou poisťovňou. Asociácia tiež dáva podnet na ÚDZS, aby prišiel a skontroloval, ako to vyzerá s financovaním zdravotnej poisťovne.

ANS informovala aj rezort zdravotníctva, ministra financií a predsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo o situácii. Rozhodnutie zdravotnej poisťovne zvažuje ANS napadnúť aj na súde.