Slovenskí štvrtáci sa zhoršili v matematike aj prírodovede

Štúdia TIMSS

Štúdiu TIMSS (Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied) uskutočňujú od roku 1995. V štvorroč­ných cykloch skúma úroveň vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov štvrtého alebo ôsmeho ročníka základných škôl. Na Slovensku sa prvé tri testovania uskutočnili na vzorke žiakov ôsmeho ročníka, v roku 2007, 2011 a 2015 testovali žiakov štvrtého ročníka. Hlavné meranie štúdie TIMSS 2015 sa na Slovensku uskutočnilo od 18. do 29. mája 2015. Štúdiu koordinoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Do testovania sa zapojilo 198 základných škôl, 327 učiteľov, 5 773 žiakov a ich rodičov, z toho 2 804 dievčat a 2 969 chlapcov. Priemerný vek žiakov bol 10,4 roka. Celkovo sa do testovania TIMSS 2015 pre štvrtý ročník zapojilo viac ako 375 000 žiakov a ich rodičov, 16 000 učiteľov a približne 10 000 škôl zo 49 krajín