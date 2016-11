Učitelia nezískali, čo chceli, o štrajku nehovoria

Odborári chceli vyjednať vyššie platy už od budúceho januára. „Prísľub na začiatku od ministra bol, ale v pondelok povedal úplne niečo iné, takže spokojnosť je iba čiastočná s tým, že je to navýšenie od septembra, ale nesplnilo to naše očakávania,“ reagoval predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Ako dodal, šesť percent už bolo predrokovaných. Pozitívne predseda odborárov vníma sľúbené zvyšovanie miezd v rokoch 2018, 2019 a 2020.

Platy učiteľov sú rozdelené do tried podľa odpracovaných rokov, k nim sú rôzne príplatky. Na výplatnej páske tak majú v rozmedzí od 600 eur do 1 200 v hrubom mesačne. Zvýšenie od budúceho septembra pre nich znamená viac od asi 39 do približne 70 eur.

Kolektívnu zmluvu, ktorá bude obsahovať rast učiteľských platov, by mali podpísať tento štvrtok. Keďže pôvodné požiadavky boli vyššie, nie je isté, či sa k nej školskí odborári pridajú.

„Členovia rady a predsedníctva zväzu rozhodnú, či podpísať alebo nepodpísať kolektívnu zmluvu na rok 2017. To znamená vyjadrenie buď určitého sociálneho zmieru podpisom, alebo priestor na to, aby sme povedali jasne vláde, že do školstva treba viac peňazí ako dostáva,“ povedal Ondek. Poznamenal, že programové vyhlásenie vlády hovorí o zvýšení šesť percent okrem roku 2017.

„Takže to, čo sme dokázali vyrokovať, ešte je niečo naviac, ale do memoranda medzi Konfederáciou odborových zväzov a vládou, ktoré sme mali vypracovať, chceme dať priestor na ďalšie vyjednávanie,“ spresnil predseda odborárov.

Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov sa domnieva, že odbory iba prijali ponuku, ktorá prišla, takže ťažko hovoriť o vyjednávaní. Požiadavky, ktoré učitelia majú v podstate už od roku 2013 a nedávno sa iba zrecyklovali do podoby deklarácie školských organizácií a odborov, podľa neho ešte stále ani zďaleka neboli splnené.

Deklarácia hovorí o raste platov o 25 percent v budúcom roku a potom každoročne o 10 percent, žiada tiež viac peňazí do vzdelávania, tak aby bol podiel HDP do školstva do konca volebného obdobia najmenej 6 percent, dnes je to 3,8 percenta.

„Kam sme sa posunuli? Iba z 5 percent na 6 percent. Vôbec to nerieši situáciu. Vôbec nebude atraktívnejšie učiteľské povolanie, vôbec sa neudeje to, že naozaj kvalitní absolventi vysokých škôl pôjdu do tejto profesie a zostanú v nej. Nie je to žiadny výrazný posun,“ dodal Crmoman.

Vysokoškolskú obec podľa predsedu Rady vysokých škôl Martina Putalu zaujíma okrem platov objem peňazí určený pre vysoké školy, keďže podľa neho pracujú v podfinancovanom režime. Základná požiadavka, na ktorej sa dohodli zástupcovia akademickej obce, bolo ročné zvýšenie o 60 miliónov eur.

„To, čo ide teraz do parlamentu, je mínus 10 až mínus 20 miliónov eur oproti tomuto roku. Považujeme to za mimoriadne zásadný problém. Popri tom dôležitým aspektom je aj to, aby sme na školy dokázali pritiahnuť šikovných ľudí, respektíve ich tam udržali, a to bez adekvátnych platov sa nám bude dariť iba veľmi ťažko,“ uzavrel Putala.

Rezort bude mať v roku 2017 k dispozícii celkovo sumu približne 1,43 miliardy eur. Do regionálneho školstva pôjde takmer 583 miliónov eur, na verejné vysoké školy 489 miliónov eur, verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2017 sú vo výške 336 miliónov eur a na šport takmer 95 miliónov eur.