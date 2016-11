Adventné vence sa presúvajú z obývačiek na námestia

Obec Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda patrí na Slovensku k prvým, kde prišli s tradíciou stavania adventných vencov na verejnosti. „Prvýkrát sme tak urobili pred desiatimi rokmi. Využili sme na to priestor pred obecným úradom,“ hovorí miestny starosta Péter Őry. Vo Štvrtku na Ostrove však neurobili len taký obyčajný adventný veniec. Jeho priemer dosiahol až pätnásť metrov a veniec sa vďaka svojim rozmerom dostal až do slovenskej knihy rekordov. Podľa Őryho tento rekord doteraz nebol prekonaný.

„Odvtedy tradíciu adventného venca postaveného pred obecným úradom držíme. Veniec má stále tie isté rozmery. Na jeho postavení sa podieľajú miestni obyvatelia, najviac však členovia Občianskeho združenia svätého Jakuba. Na adventný veniec sme hrdí a už sa z jeho stavania urobila tradícia, ktorá bude pokračovať. A sme radi, že sme inšpirovali aj ďalšie obce a mestá, ktoré sa v posledných rokoch vydali rovnakou cestou a stavajú adventné vence na verejnosti,“ zdôraznil starosta.

Őry prezrádza aj niekoľko zaujímavostí zo zákulisia stavania venca. Sviečky na ňom sú dvojmetrové, ako materiál na konštrukciu poslúžili kanalizačné rúry. Do nich sú osadené elektrické žiarovky. Veniec dokončili a vysvätili poslednú novembrovú sobotu, prvú sviečku na venci slávnostne zažali v nedeľu 27. novembra.

Pridávajú sa aj ďalšie obce

Adventné vence sú tento rok súčasťou námestí a verejných priestranstiev v mnohých ďalších obciach Slovenska. Po tretí raz zdobí adventný veniec aj priestor pred budovou Obecného úradu v obci Budimír v okrese Košice okolie. „Veniec má priemer 3,40 metra a elektrické žiarovky na ňom sú osadené v kahancoch. Jeho postavenie zabezpečovala obec,“ hovorí starosta Budimíra Vojtech Staňo.

Adventný veniec v Budimíre pri Košiciach. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Zapálenie prvej sviečky na venci sprevádzal v Budimíre hudobný program v kultúrnom dome. Aj Staňo hovorí o tradícii, ktorú budú v nasledujúcich rokoch dodržiavať. Adventný veniec však neberie len ako atrakciu, ale ako čosi duchovné. „Tak to vnímajú aj ľudia, ktorí sa prišli v nedeľu pozrieť na zapálenie prvej sviečky. Veniec ľuďom pripomína nielen to, že Vianoce sa blížia, ale je pre nich aj upozornením, aby urobili poriadky vo svojich vzťahoch,“ poznamenal Staňo. Ako dodal, podľa ich vzoru podobné adventné vence tento rok po prvý raz pribudli aj v niektorých susedných obciach.

Veniec v Budimíre priťahuje pozornosť aj ľudí z okolia, ktorí prídu do obce neďaleko Košíc na nákup alebo len na návštevu. Ako pani Gizela Slepčíková z neďalekých Kráľoviec. „Tento veniec sa mi veľmi páči. Je to dobrý nápad takto si pripomenúť blížiace sa vianočné sviatky,“ poznamenala.

V Poprade je aj adventné mestečko

Pojem verejný advent preniká aj do miest. Svoju premiéru zažíva aj adventný veniec v Poprade. Podľa hovorcu mesta Mariána Galajdu ho vytvorili na Námestí sv. Egídia pred evanjelickým kostolom. „Dosiaľ sa tradícia adventu u nás zachovávala postupným zapaľovaním svetiel na veži kostola. Teraz sme prvýkrát vytvorili na námestí aj adventný veniec,“ poznamenáva Galajda.

Veniec urobili Popradčania okolo existujúcej fontány a má priemer 9,5 metra. Elektrické sviečky na ňom sú vysoké 220 centimetrov. Galajda hovorí, že nedeľné popoludnie, ktoré slúžilo na zapálenie prvej sviečky na adventnom venci, sprevádzala dychová hudba Popradčanka. Na námestí sa pri tejto príležitosti zišlo niekoľko stoviek Popradčanov.

Zaujímavosťou podľa Galajdu je aj to, že adventný veniec je súčasťou adventného mestečka, ktoré na priestore na námestí v období pred Vianocami vzniklo. Tvorí ho aj sedem drevených stánkov s občerstvením, vrátane vianočného punču a suvenírov. Zaujímavosťou je, že vo fontáne, ktorú vianočný veniec obopína, plávajú kapry.

Jeden z najväčších adventných vencov majú aj Prešovčania. Má priemer takmer deväť metrov a elektrické štyri svietidlá na ňom majú výšku 1,6 metra. Milan Grejták z Mestského úradu v Prešove konštatuje, že veniec na námestí majú už štvrtý rok po sebe. „Je v centre mesta v tzv. Južnom parku na Hlavnej ulici. Veniec je vytvorený okolo obvodu fontány Neptún, ktorá má 190 rokov. Zapálenie prvej sviečky bolo súčasťou vianočných trhov, ktoré potrvajú v centre Prešova do 23. decembra, teda takmer do Vianoc,“ informoval Grejták.

Advent je obdobím očakávania

Kaplán Peter Matis z rímskokatolíckeho farského úradu v Poprade považuje inštalovanie adventných vencov na námestiach za pozitívny jav. Podľa neho v dnešnej dobe akoby sa strácal význam adventu. Ľudia si už z tohto obdobia urobili skoré Vianoce, z obchodov sa ozývajú vianočné koledy, predávajú sa vianočné stromčeky. „Vianoce však ešte nie sú, len ich očakávame. A symbolom tohto očakávania je práve adventný veniec,“ pripomenul duchovný rozmer tohto obdobia Matis.

Najväčší adventný veniec je vo Štvrtku na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Autor: Archív obce Štvrtok na Ostrove

Adventný veniec podľa neho symbolizuje očakávanie svetla, ktorým je narodenie Krista. Čím je na adventnom venci zapálených viac sviečok, a teda viac svetla, tým je bližšie Kristus aj Vianoce. Advent má podľa Matisa dve obdobia. Prvé trvá do 16. decembra, keď máme viac rozjímať o hľadaní Krista, ktorý má prísť na tento svet. „Druhá časť adventu od 17. do 24. decembra sa už nesie v znamení očakávania príchodu Krista do betlehemských jaslí,“ dodal kaplán z Popradu.