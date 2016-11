Príspevok na opatrovanie sa od januára zvýši

V súčasnosti je chránený príjem opatrovaného vo výške 1,4-násobku sumy životného minima, a teda 277,31 eura. S účinnosťou od januára budúceho roka sa táto hodnota zvýši na 1,7-násobok sumy životného minima, teda na 336,75 eura.

Vyšší bude aj príspevok na opatrovanie. Aktuálne je základný príspevok 220,51 eura, od budúceho roka pôjde nahor na 125 % životného minima, čo predstavuje 247,61 eura.

Predĺži sa aj obdobie dôchodkového poistenia pre opatrovateľov. Matka opatrujúca ťažko zdravotne postihnuté dieťa môže v súčasnosti získať maximálne 18 rokov dôchodkového poistenia. Od januára budúceho roka sa však akékoľvek časové obmedzenie ruší.

Zmenou pre ťažko postihnutých ľudí bude aj vyššia ochrana darov. Akékoľvek peňažné dary do 12-násobku sumy životného minima už nebudú súčasťou posudzovaného príjmu. Právna úprava sa dotkne aj nepeňažných darov. Akékoľvek nepeňažné dary do 12-násobku životného minima nebudú spadať do posudzovaného majetku.