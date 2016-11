Parlament schválil jasličkový zákon

Detské jasle bude môcť prevádzkovať samospráva, živnostník či nezisková organizácia. Prevádzka takýchto zariadení však bude podliehať prísnym požiadavkám na hygienu, priestorové vybavenie, či ich personálne zabezpečenie.

Medzi podmienky prevádzkovania jaslí bude patriť zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, priestorové a hygienické podmienky, kvalifikačné predpoklady, personálne štandardy, vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalších činností a spôsob ich vykonávania.

Jasle nakoniec dostanú dlhšie prechodné obdobie na splnenie povinnosti zabezpečiť bezbariérový prístup do zariadení. Kým podľa vládneho návrhu novely zákona by jasle mali túto podmienku splniť k 1. januáru 2018, podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu budú mať na to čas do 1. januára 2019.

Opozičným poslancom vládna koalícia neschválila viaceré pozmeňujúce návrhy. Podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová navrhovala zvýšiť finančný príspevok štátu na poskytovanie sociálnych služieb z 320 eur na 435 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby.

Rovnaký návrh podali aj poslankyne za OĽaNO na čele s poslankyňou Erikou Jurinovou. Poslankyňa za SaS Jana Cigániková neuspela s pozmeňujúcim návrhom, aby jasle mali čas na splnenie povinnosti zabezpečiť bezbariérový prístup do zariadení až do 1. januára 2023.