Lehota na aktiváciu e-schránok by sa mala predĺžiť

SITA |

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov by sa mal opäť predĺžiť, tentokrát do 30. júna budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o e-Governmente, ktorú v stredu schválila vláda.