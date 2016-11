Fico predložil návrh deklarácie odsudzujúcej Mečiarove amnestie

Po schválení vládou premiér návrh predloží do parlamentu, ktorý o návrhu deklarácie definitívne rozhodne. Na návrh vlády by mal parlament prijať text, v ktorom sa uvádza, že parlament odsudzuje zavlečenie občana Slovenskej republiky do cudziny dňa 31. augusta 1995, ktorý bol nielen hrubým zásahom do ľudských práv a základných slobôd, ale aj činom poškodzujúcim dobré meno Slovenskej republiky.

Tiež odsudzuje amnestie vtedajšieho predsedu vlády, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta, ktoré zabránili poznaniu a potrestaniu páchateľov týchto činov, uvádza sa v návrhu.

Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča. V parlamente návrhy na ich zrušenie nikdy nenašli dostatočnú podporu. Aktuálne je v parlamente ústavný návrh zákona z dielne opozičných poslancov, ktorý predkladá Ján Budaj.

Prezident Andrej Kiska preto minulý týždeň listom požiadal poslancov o vecnú a ústretovú diskusiu o možnosti zrušiť rozhodnutia o takzvaných Mečiarových amnestiách. Smer opakovane deklaroval postoj, že Mečiarove amnestie boli nemorálne, ale prezident mal právo udeliť ich. Robert Fico v minulosti prezentoval názor, že sú síce nemorálne, ale nezrušiteľné, čo potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva.

Kaliňák: Deklarácia je adekvátnou reakciou

Návrh Deklarácie NR SR o amnestiách z roku 1998, ktorý schválila vláda, je podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) adekvátnou reakciou na právny stav, ktorý máme a na dobu, ktorá uplynula od tohto obdobia.

„Všetky ostatné návrhy a spôsoby sú mimo rámca demokratických pravidiel. Demokracia je častokrát aj o veciach, ktoré sa nám niekedy osobne nepozdávajú, ale musíme ich rešpektovať,“ povedal po rokovaní kabinetu Kaliňák.

Ako vysvetlil, mnohé zmeny, ktoré by sa napríklad spätne urobili, by možno naplnili pocit pre spravodlivosť, na druhej strane treba rešpektovať, že pravidlá, právna istota, právne inštitúty musia fungovať podľa demokratických pravidiel.

„To znamená, že musia byť niektoré veci nedotknuteľné napriek tomu, že v minulosti ich niekto mohol zneužiť. To je rozdiel medzi právnym základom a našimi pocitmi,“ povedal šéf rezortu vnútra. Dodal, že „určitými rozhodnutiami by ste urobili precedensy, ktoré by mohli byť zneužité práve tými, ktorí neuznávajú základné demokratické pravidlá, a práve táto deklarácia má vyjadrovať postoj a názor vlády SR“.

Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča. V parlamente návrhy na ich zrušenie nikdy nenašli dostatočnú podporu. Aktuálne je v parlamente ústavný návrh zákona z dielne opozičných poslancov, ktorý predkladá Ján Budaj.

Prezident Andrej Kiska preto minulý týždeň listom požiadal poslancov o vecnú a ústretovú diskusiu o možnosti zrušiť rozhodnutia o takzvaných Mečiarových amnestiách. Smer opakovane deklaroval postoj, že Mečiarove amnestie boli nemorálne, ale prezident mal právo udeliť ich. Robert Fico v minulosti prezentoval názor, že sú síce nemorálne, ale nezrušiteľné, čo potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva.