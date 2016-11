Mandátový výbor začal disciplinárne konania voči Matovičovi a kotlebovcom

Podľa Rašiho sa výbor bude podnetmi zaoberať opäť v stredu 7. decembra. „Všetci traja budú požiadaní, aby dali svoje stanovisko k prípadu a zároveň ich pozvú na výbor,“ povedal s tým, že výbor môže postupovať tromi spôsobmi.

„Pokiaľ poslanci prejavia ľútosť nad svojím konaním a ospravedlnia sa za výroky, tak podľa rokovacieho poriadku sa téma uzatvorí. Pokiaľ tak nespravia, mali by sa ospravedlniť nielen na výbore, ale aj v pléne parlamentu za svoje výroky. Ak aj to odmietnu, treťou možnosťou je udelenie pokuty až do výšky tisíc eur,“ povedal Raši.

Ako dodal, iné právomoci v takejto veci výbor nemá. Sám počas neverejného rokovania výboru hlasoval za začatie konaní. „Je správne, že sa konania začali. Bude priestor na to, aby každý mohol svoj výrok vysvetliť. Ak presvedčia výbor, že výroky boli v poriadku, tak výbor môže konanie ukončiť,“ reagoval.

Podľa poslanca Matoviča o začatí konania rozhodovalo 12 neprávnikov. Nazdáva sa, že cieľom predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý podal podnety na trojicu poslancov, je zastrašovať opozíciu a Matoviča hádzať do jedného vreca s kotlebovcami.

Predseda parlamentu podal podnety za výroky poslancov, ktorými sa podľa neho vysmievajú zo židovského národa. Danko chce konať tak, aby nedochádzalo k hanobeniu rasy a národa v NR SR. „Ja si myslím, že sa nestalo nič iné, len to, že Danko konečne odkryl karty, koho je nominantom. Myslím, že v histórii slovenského parlamentu tu boli aj iné prejavy, ktoré nikto neriešil,“ povedal líder ĽSNS Marian Kotleba ešte v októbri.

Dankovi sa nepáčili výroky poslancov ĽSNS, ktorí v rokovacej sále parlamentu hovorili o tom, že v Izraeli vládne apartheid. V prípade Matoviča Danka pobúrilo to, že Matovič počas rozpravy o rokovacom poriadku prirovnal Židov v koncentračnom tábore k poslancom NR SR.

Matovič v rozprave povedal: „Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom. Je to presne taká istá zvrátenosť. My ako opoziční poslanci alebo ako opozícia ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku,“ povedal v prejave Matovič.

Danko tiež avizoval, že sa bude snažiť s koaličnými partnermi presadiť, aby poslanci neboli nepostihnuteľní za svoje výroky prednesené v NR SR. Podľa neho by poslanecká imunita nemala platiť na výroky, ktoré budú trestné z pohľadu poškodzovania ľudských práv a slobôd. „Pre poslanca by malo byť trestné, aj keď si dovolí hanobiť rasu či národ,“ konštatoval.