O stredných školách bude v budúcnosti rozhodovať vláda

„Stredné školstvo musí byť centralizované, musí mať jednu hlavu a tou musí byť štát,“ povedal dnes novinárom Fico s tým, že z úrovne štátu musia prichádzať kvalitnejšie pokyny orientované na to, čo potrebujú zamestnávatelia. Štát musí podľa Fica podstatne aktívnejšie vstúpiť do komunikácie s vyššími územnými celkami a musí v rámci celoštátnej školskej stratégie jasne definovať, čo dnes Slovensko potrebuje v konkrétnych krajoch, pričom dôraz bude klásť na charakter hospodárstva a podniky, ktoré tam sú. „Chceme, aby štát, ak to bude potrebné aj direktívnym spôsobom, priamo vstupoval do toho, aká bude štruktúra stredného vzdelávania,“ vyhlásil.

Premiér pripomenul, že v strednom školstve existuje viackoľajnosť a stredné školy patria nielen pod VÚC, sú aj cirkevné, súkromné, ale aj špecializované štátne. Všetky tieto stredné školy treba podľa Fica nastaviť tak, aby produkovali študentov, ktorých momentálne potrebuje prax a zamestnávatelia. Pripomenul, že od 1. januára 2017 prejde kompetencia v oblasti regionálneho rozvoja pod úrad vlády, kde vznikne príslušný útvar, ktorý sa bude zaoberať aj stredným školstvom, pričom rozhodnutia by malo prijímať ministerstvo školstva. Zriaďovateľská právomoc nad strednými školami zostane VÚC. Už v januári by mala byť zriadená pracovná skupina, v ktorej zasadnú predstavitelia VÚC, ústredia práce a ministerstva školstva, pričom prvé výsledky by mali byť známe v prvom polroku budúceho roka.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda združenia VÚC Tibor Mikuš tento vývoj privítal a vyhlásil, že je potrebné zladiť prístup k formovaniu počtu stredných škôl, tried, žiakov, ako aj študijných zameraní. Centralizácia je podľa neho odpoveďou na súčasný demografický vývoj, ako aj na rastúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.