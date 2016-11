Zhorenú bytovku zbúrajú, v pláne je oddychová zóna

Územie pri železničnej trati, tzv. kolónia, známa tým, že ju obývajú Rómovia a neplatiči, má byť podľa územného plánu mesta oddychovou zónou. Na Bratislavskej ulici už skôr zbúrali dve stavby.

Posudok po prvej obhliadke pritom hovoril, že na zobytnenie budovy treba rozsiahle opravy za státisíce eur. V tom čase však ešte neboli preskúmané spodné priestory stavby. Podľa hovorcu žilinskej radnice Pavla Čorbu ďalší posudok už jasne hovoril o tom, že budova musí ísť dole. „Stavba je v zlom technickom stave a treba ju zbúrať, aby neohrozovala život a zdravie občanov. Vysvitlo to z posudku, ktorý sa zameral na základy a jednoznačne preukázal a potvrdil to, že túto bytovku treba zbúrať. Je zdevastovaná a nie je možné ju opraviť,“ uviedol. Robotníci pred demoláciou z priestorov domu povynášali 270 ton komunálneho odpadu. S prácami začali minulý týždeň v piatok, keď odstránili strechu, v stredu rúcali aj múry. „Došlo k demolácii strešného plášťa, k odstráneniu krovu a práve dochádza k demolácii budovy. Predtým sa muselo odčerpať a vyviezť okolo 250 kubických metrov fekálií,“ povedal stavbyvedúci Marek Chovanec.

Obyvatelia z vyhorenej bytovky bývajú v unimobunkách. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Strecha bytovky na Bratislavskej ulici začala horieť v noci 18. októbra. Hasiči z nej evakuovali 116 ľudí, ktorým mesto poskytlo najprv útočisko v telocvičniach neďalekej základnej školy. Žili tam mesiac vrátane 70 detí. Mesto pre ľudí, ktorí po požiari prišli o strechu nad hlavou, zakúpilo náhradné kontajnery. Desať je obytných, dva sociálne, kde má približne stovka ľudí spoločné toalety a sprchy. Mesto zvažuje, že ak to bude potrebné, kontajnerové bývanie rozšíri ešte o ďalšie štyri unimobunky. Dosiaľ do nákupu kontajnerov a vybudovania sietí investovalo 80-tisíc eur.

Nájomníci žijú v unimobunkách v stiesnených podmienkach, v jednej je aj 17 ľudí. Do kontajnerov si preniesli časť kuchynskej linky so sporákom, skriňu, postele, ale nie pre všetkých. Do jednej miestnosti sa toho veľa nezmestí. Niečo si nechali vonku – detské kočíky, stoličky, skrinky aj s topánkami. „Nežije sa tam dobre. Dva dni sme spali v sprchách, čo sa tam nepomestíme. Deti v bunke a my tam,“ hovorí Marek, jeden z obyvateľov vyhorenej bytovky. Mesto iné náhradné ubytovanie obyvateľom neposkytne. Opakuje, že išlo o neplatičov a to, v akom stave bola bytovka, bola aj ich vina. Len tí, ktorí uhradia svoje podlžnosti, majú šancu požiadať o pridelenie mestského nájomného bytu. „Po splatení dlhu budú môcť byť zaradení do poradovníka a tým pádom sa stať oficiálnymi žiadateľmi o mestské nájomné byty,“ uviedol hovorca mesta.

Len málo zariadenia zo starých bytov sa zmestilo ľuďom do unimobuniek.

Bytovka nie je prvá, ktorú dalo mesto Žilina pre nevyhovujúci technický stav zbúrať. Dve susedné stavby už takto zrovnali so zemou. Podobný osud čaká aj ďalšie budovy v kolónii, kde má byť podľa územného plánu mesta Žilina od roku 2025 oddychová zóna. Zatiaľ sa na pozemkoch, kde boli kedysi bytovky, rozširuje kontajnerové prekladisko. Mesto uvoľnené pozemky pri železničnej trati prenajíma ako dočasné úložisko kontajnerov. Tvrdí, že len do času, kým tam zrealizuje oddychovú zónu.