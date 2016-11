Vypäté Smilno. Cestu k vrtu blokujú vlastnými autami

Asi rok obyvatelia troch obcí bojujú proti prieskumom, pretože sa majú uskutočniť v hĺbke až 1,5 kilometra. Podľa ochranárov hĺbkové vrty môžu znečistiť spodnú vodu aj pôdu. Do sporu vstúpilo ministerstvo životného prostredia, ktoré plánuje rokovať s ťažobnou spoločnosťou. Chce ju presvedčiť, aby pred vŕtaním urobila štúdiu, ktorá ukáže, ako jej činnosť ovplyvní životné prostredie.

Jednou z obcí, kde americká spoločnosť Alpine Oil and Gas (AOG) preveruje ložisko nerastných surovín, je Smilno v okrese Bardejov. Práve tu sa situácia vyhrotila minulý týždeň, keď mal starosta Vladimír Baran zraniť aktivistku z tejto obce Mariannu Varjanovú. Jej pozemok sa nachádza v blízkosti ropnej plošiny. Aktivistka skončila so zranením na tvári a krku a s rozbitým telefónom. Konflikt sa mal spustiť v súvislosti s uvoľnením prístupovej poľnej cesty k plošine, ktorú už niekoľko mesiacov striedavo blokujú aktivisti svojimi autami. Na nej dnes platí predbežné opatrenie súdu a ťažobná spoločnosť AOG ju nesmie používať. Spoločnosť preto prieskum v tejto obci ešte v lete dočasne zastavila. V novembri ohlásila, že s vrtmi začne opäť.

„Pán starosta ma opakovane vyzval, aby som uvoľnila cestu, že ju potrebuje, čo som aj urobila,“ opisuje Varjanová. Pripomenula, že starosta sa na miesto ani raz nedostavil. Ona aj Baran patria k 170 spoluvlas­tníkom cesty. „V tom čase bola zhodou okolností na kontrole na vrte skupina pracovníkov obvodného banského úradu, ktorým sme, samozrejme, nemali v úmysle brániť vykonať kontrolu,“ vysvetľuje aktivistka. Cestu preto nechala celé dopoludnie voľnú. Starosta sa však popoludní opäť na ňu obrátil, aby ju spriechodnila. Preparkovala teda blokačné auto, rozhodla sa však, že si reakciu starostu, ktorý ju tam čakal, nahrá na mobil. „Keď videl, že mám zapnutý mobil, stratil nervy a vyskočil z auta. So slovami ,mňa nahrávať nebudeš!‘ utekal za mnou,“ dodala s tým, že sa telefón snažila skryť. Vtedy došlo podľa nej k fyzickej potýčke. Prípad prešetruje polícia ako priestupok.

Obvinenia z fyzického útoku či zo zničenia telefónu starosta Baran odmieta. „Považujem to za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena,“ hovorí starosta, ktorý plánuje na Varjanovú podať trestné oznámenie. „Nezdvihol som na ňu ruku, všetko si vymýšľa,“ bráni sa Baran. Pre Pravdu potvrdil, že aktivistku opakovane vyzval na uvoľnenie cesty. „Som na pozemku väčšinový vlastník a mám právo cestu používať,“ tvrdí starosta. Cestu mu podľa neho musí uvoľniť toľkokrát, koľkokrát ju potrebuje použiť. „Ľudia sa mi sťažujú, že poľnú cestu nemôžu používať, nemôžu ísť na huby, neprejdú tadiaľ autá, ktoré vozia stavebný materiál na rodinné domy, a toto sa ťahá rok,“ vysvetľoval starosta.

Ľudia už rok proti vrtom spisujú petície či blokujú prístupové cesty autami. Obávajú sa znečistenia vody škodlivými látkami, najmä chrómom, takisto straty vody a znečistenia pôdy. Dôvodom bolo, že firma vtedy naznačila, že chce prejsť z doterajších povrchových prieskumných prác k vrtom až do hĺbky 1 500 metrov.

Do napätej situácie vstúpilo ministerstvo životného prostredia. Minister László Sólymos (Most-Híd) avizoval, že chce dať podmienky geologického prieskumu preveriť hĺbkovou ministerskou kontrolou. „Budeme zisťovať, či držiteľ licencie postupuje v súlade so zákonom,“ zdôraznil minister. Dodal, že ak sa odhalia nedostatky, firma môže o licenciu prísť.

Envirorezort v utorok priznal, že z právneho hľadiska nemá možnosť nariadiť firme AOG vykonať pred začatím prieskumných vrtov v Smilne proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) Minister plánuje spoločnosť požiadať, aby k tomuto kroku pristúpila sama. V najkratšom čase sa preto stretne so zástupcami ťažobnej spoločnosti. „Ide o normálnu, ľudskú vec,“ povedal Sólymos. Myslí si, že by to mohlo pomôcť upokojiť situáciu v Smilne. Rezort chce zároveň takýmto problémom predchádzať, preto už od nového roka budú mať držitelia licencie povinnosť vykonať EIA už pri výskumných vrtoch, čo doteraz naša legislatíva neumožňovala. V súčasnosti je povinná až pri ťažbe.

„Veríme, že v spoločnom odbornom dialógu čoskoro nájdeme riešenia vzniknutej situácie a spoločnosť Alpine Oil and Gas bude môcť naďalej pokračovať v prieskumných činnostiach, na ktoré jej boli vydané platné licencie,“ reagoval na ministra Vladimír Miškovčík, mediálny zástupca AOG.

Rokovania medzi ťažiarmi a rezortom považuje náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraj Lukáč za najlepšie možné riešenie. „Minister dal šancu firme korektne sa vysporiadať s nespokojnými občanmi v dotknutých obciach a súčasne si ponechal voľnú ruku v podobe hĺbkovej kontroly,“ zhodnotil Lukáč.

AOG začiatkom novembra vyhlásila, že v súlade s predĺžením licencií na prieskum obnoví práce na prvom skúšobnom vrte v obci Smilno. Ak bude vrt úspešný, plyn z neho v budúcnosti poputuje do miestnej distribučnej siete. V opačnom prípade bude podľa vyjadrenia spoločnosti bezpečne a trvalo uzavretý. Pracovisko firma uvedie do pôvodného stavu.

Americká spoločnosť získala licenciu na prieskum ložísk ropy a zemného plynu v katastrálnych územiach obcí Krivá Oľka (okres Medzilaborce), Smilno (okres Bardejov) a Ruská Poruba (okres Humenné) pred desiatimi rokmi. V tomto roku požiadala o predĺženie licencie na geologický prieskum o osem rokov, ministerstvo akceptovalo predĺženie na päťročné obdobie.