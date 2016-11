Sneženie komplikuje na Slovensku dopravu, v Tatrách hrozia lavíny

Cestári hlásia sneženie v celom Žilinskom kraji, teploty sa pohybujú od mínus štyroch stupňov na Liptove po mínus jeden v Žiline. S kašovitým snehom treba rátať na takmer všetkých cestách na Orave a Kysuciach.

Centrálny dispečing Slovenskej správy ciest upozorňuje na kašovitý sneh do dvoch centimetrov aj na rýchlostnej ceste R3 medzi Tvrdošínom a Trstenou, na hlavných ťahoch z Čadce do Poľska a Česka aj na hlavnom oravskom ťahu do Poľska cez Podbiel. Cestári tiež upozorňujú, že pri prejazde horskými priechodmi sú potrebné zimné pneumatiky.

Pre nákladné autá s dĺžkou viac ako 12 metrov sú v Žilinskom kraji po celú zimu uzavreté horské priechody Semeteš, Rovná Hora, Huty a Príslop. Kamióny nad 7,5 tony nesmú v zime jazdiť po ceste z Novej Bystrice do Oravskej Lesnej ani cez Rovnú Horu medzi Terchovou a Zázrivou. Po celú zimu je pre vozidlá dlhšie ako 10 metrov uzatvorená aj cesta I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom.

Zasnežená a zľadovatená cesta spôsobila komplikácie na Pezinskej Babe, ráno sa tam tvorili kolóny. Ako však informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, po ranných problémoch je už Pezinská Baba prejazdná. Vodičov polícia vyzýva, aby na cestách jazdili opatrnejšie a pomalšie, a dbali na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti.

SHMÚ varuje pred silným vetrom a snežením Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred silným vetrom, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 60 až 85, na horách do 115 kilometrov za hodinu. V polohách nad 1 500 metrov v horách stredného a severného Slovenska sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 115 až 140 kilometrov za hodinu. SHMÚ varuje pred silným vetrom a snežením. Autor: SHMÚ Výstrahu 1.stupňa pred snežením vydal pre okresy Púchov, Považská Bystrica, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V týchto okresoch môže napadnúť 25 až 40 centimetrov nového snehu. Výstraha 2.stupňa sa týka okresov Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Bytča a Čadca platí výstraha 2. stupňa. Predpokladá výskyt sneženia, pri ktorom spadne 40–60 centimetrov nového snehu. Pri silnom vetre sa budú vytvárať snehové jazyka a záveje.

V Tatrách trvá 2. stupeň nebezpečenstva

Teplota vzduchu sa pohybovala od –12°C do –3°C, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. Fúkal čerstvý až silný severozápadný vietor s rýchlosťou do 15 m/s, v nárazoch najmä na hrebeni Nízkych Tatier s rýchlosťou až 23 m/s. Za poslednú periódu sneženia pripadlo v oblasti Západných a Vysokých Tatier ďalších 10 až 25 cm nového suchého snehu.

V Nízkych Tatrách a vo Fatrách od 2 do 10 nového snehu. Nový sneh je vplyvom silného vetra uložený veľmi nerovnomerne, vytvorené sú preveje, snehové vankúše a nebezpečné snehové dosky. Nový sneh je sfúkaný na hranicu lesa do pásma kosodreviny a najmä na svahy s južnou až juhovýchodnou orientáciou. V Tatrách v polohách nad 2 100 m sa pod novým snehom nachádza starší veľmi tvrdý sneh, ktorý nie je dostatočne zviazaný s novým naviatym snehom.

Na záveterných južných, juhovýchodných, juhozápadných a východných svahoch Vysokých a Západných Tatier vplyvom intenzívneho sneženia a silného vetra trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice a pripadlo a nafúkalo 50 až 100 cm nového suchého snehu.

Vo vysokých polohách nad 2 100 m. n. m je nový sneh uložený na starom tvrdom snehu, s ktorým nie je pre nízke teploty dostatočne previazaný. Nestabilné snehové dosky a vankúše sa nachádzajú najmä v záveterných žľaboch a pod sedlami. Lavíny sa môžu na strmých svahoch uvoľniť najmä pri väčšom mechanickom zaťažení. Vyskytnúť sa však môžu aj menšie spontánne lavíny z nového snehu.

Nebezpečné sú tak aj strmé skalné platne a polohy pod skalnými stenami. Veľké množstvo nového snehu je nafúkané do dolín a na hranicu lesa a kosodreviny – treba dávať pozor na lokálne terénne pasce. V ostatných pohoriach sa vytvorilo malé lavínové nebezpečenstvo, 1. stupeň. Pri očakávanom snežení a vetre lavínové nebezpečenstvo stú­pa.