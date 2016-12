Prieskum: Smer na historickom minime, koalícia by nezískala väčšinu

Ak by sa voľby konali koncom novembra, vyhrala by ich vládna strana Smer so ziskom 23,3 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo ešte ďalších sedem strán. Na druhom mieste skončila Slovenská národná strana, ktorej by dalo svoj hlas 13,7 percenta respondentov.

Strana Sloboda a Solidarita sa umiestnila ako tretia so ziskom 13,6 percenta a štvrtá skončila strana Mariana Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s podporou 8,8 percenta hlasov. Nasledujú hnutia OĽaNO-NOVA (8,2 percenta), Sme rodina – Boris Kollár (7,9 percenta) a strana Most-Híd (6,8 percenta hlasov respondentov).

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj v súčasnosti mimoparlamentné Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH), ktoré by volilo 5,9 percenta ľudí.

Smer by v NR SR získal 40 kresiel, SNS a SaS 23 kresiel, ĽSNS 15, OĽaNO-NOVA 14, Sme rodina – Boris Kollár 13, Most-Híd 12 a KDH 10 kresiel. Vládna koalícia v súčasnom zložení (Smer, SNS a Most-Híd) by teda získala 75 kresiel.

Mimo parlamentu by podľa prieskumu skončila strana SMK (4,4 percenta), Sieť (1,2 percenta) aj KSS (1 percento hlasov). Na voľbách by sa podľa prieskumu nezúčastnilo 16,8 percenta ľudí a 10,4 percenta ľudí nevedelo, ktorej strana by odovzdalo svoj hlas.