Šéf školských odborov nepodpísal kolektívnu zmluvu na rok 2017

Kolektívne zmluvy zamestnancom v štátnej a verejnej službe od začiatku budúceho roka prinášajú zvýšenie tarifných platov o 4 %. O ďalšie 2 % sa v septembri až decembri budúceho roka v štátnej a verejnej službe zvýši mzdová základňa, a to vo forme odmien či funkčných príplatkov. Signatári kolektívnych zmlúv tiež podpísali memorandum, ktorým vláda sľubuje rovnaké zvýšenie platov v štátnej a verejnej službe aj v roku 2018. Zvyšovanie platov sa však netýka učiteľov, pretože školskí odborári o nich ešte rokujú separatne. Na podpise kolektívnych zmlúv sa preto nezúčastnil predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek a neprišiel ani minister školstva Peter Plavčan.

„Dúfam, že ešte dotiahneme v najbližších dňoch a týždňoch osobitnú oblasť, ktorá sa týka zamestnancov školstva, bude to formou dodatku ku kolektívnej zmluve a samostatným memorandom,“ povedal pred podpisom zmlúv vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. Predseda Odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay vo svojom príhovore upozornil na to, že šéf školských odborov Pavel Ondek nepodpísal kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na ďalší rok ani v roku 2013. „Chcem uistiť zamestnancov v školách, že Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky vyjednávala za všetkých zamestnancov, nielen za svojich členov a benefity, obsiahnuté v kolektívnej zmluve, sa dotýkajú všetkých zamestnancov, aj tých približne 150-tisíc zamestnancov pracujúcich v školách,“ povedal Szalay. Verí tomu, že rokovania školských odborov s rezortom školstva prinesú očakávané výsledky aj pre učiteľov.

„Rokovania prebiehajú veľmi intenzívne,“ uviedol po podpise kolektívnych zmlúv štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. Prioritou ministerstva školstva podľa neho je to, aby do konca tohto roka bola téma zvyšovania platov učiteľov uzavretá. „Teda aby bolo podpísané memorandum, aj dodatok ku kolektívnej zmluve a chceme, aby učitelia mali do Vianoc istotu, ktorú objektívne čakajú,“ povedal štátny tajomník.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2017 zachovávajú platné sociálne benefity pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe, ako je týždeň dovolenky navyše, skrátenie pracovného času o 0,5 hodiny denne, či príspevok zamestnávateľov do tretieho dôchodkového piliera najmenej dve percentá z objemu zúčtovaných platov zamestnancov.

Od začiatku tohto roka išli platy štátnych a verejných zamestnancov nahor o 4 %. V roku 2015 platy v štátnej a verejnej službe stúpli dvakrát, a to o 1,5 % od januára a o 1 % od júla. Od začiatku roka 2014 sa platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe zvýšili o pevnú sumu 16 eur.