Zima prišla vo veľkom štýle. Sever zasnežilo

Niekde sa sneženie už dopoludnia menilo na dážď, neplatilo to však pre sever krajiny. Ten bol poznačený problémami v doprave, kolízie vznikali najmä na horských priechodoch, jeden z nich, Makov, bol úplne neprejazdný. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre dnešný deň výstrahy nielen pred snehom, juhozápad a horské oblasti varuje pred silným vetrom.

V Oravskej Lesnej vo štvrtok ráno o siedmej namerali 14 cm snehu, v Dolnom Hričove 6 cm a v Liesku 9 cm. Počas dňa naďalej výdatne snežilo, čo skomplikovalo dopravu na Kysuciach. Kamionistov, ktorí smerovali do Česka, zastavili neodhrnuté cesty.

Polícia šoférov nákladných áut odkláňala z cesty na Makov už v Bytči. Tí, čo prišli k hraničnému priechodu ešte v stredu večer, tam však uviazli na celú noc. „Cesta nebola odhrnutá, tak musíme čakať,“ povedal vodič Miroslav z Kysuckého Nového Mesta, ktorý mal pred sebou ešte dlhú trasu do nemeckého Dortmundu.

Snehová kalamita na Kysuciach

Marek z Malaciek cestoval do Českej republiky. Aj on musel kamión odstaviť na bývalom hraničnom priechode v Makove a čakať, kým cesty spojazdnia a uvoľnia od skrížených kamiónov. „Povedali nám, že do päť hodín by nás mali pustiť. Už som tu dve hodiny,“ dodal.

Cestári hovoria, že nezaváhali. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja má na údržbu 109 vozidiel a všetky boli v teréne po celom kraji. Aj keď cesty odhrnuli, pri výdatnom snežení boli hneď zasypané. Na Makove odhŕňali vozovku k českej hranici už od stredy večera. „Autá točili celú noc aj doobedie, je to cesta prvej triedy, takže má prioritu, a potom prechádzame ďalej na cesty druhej a tretej triedy,“ uviedol generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK Dezider Szabó.

Zasnežené, neupravené či zľadovatené vozovky, ale aj skrížené kamióny, tiež zhustená a spomalená premávka komplikovali dopravu aj na iných horských priechodoch, kolóny sa tvorili na Pezinskej Babe, kde museli predpoludním riadiť dopravu policajti, ako aj na Šturci či vo Svrčinovci, ktorý slúžil ako obchádzka neprejazdného Makova.

Sneh bude najmä v Žilinskom kraji pribúdať aj dnes. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto regióne výstrahu druhého stupňa, pripadnúť môže 25 až 50 cm nového snehu. Očakáva sa tvorba snehových jazykov a závejov. V oblastiach do 500 metrov sa vyskytne väčšinou dážď. Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom, búrlivý vietor bude fúkať najmä na horách a juhozápade Slovenska.

Počas víkendu sa bude oblačnosť zmenšovať a zrážok bude menej. V sobotu sa na severe ešte objavia snehové prehánky, silný vietor na horách by mal počas dňa slabnúť. Druhá polovica víkendu aj začiatok budúceho týždňa budú mrazivé. „Vyjasní sa a dostane sa k nám suchší a studený vzduch, tak predovšetkým na miestach, kde sa udrží snehová pokrývka, treba v nedeľu ráno, ale aj v pondelok a utorok ráno počítať s tým, že bude mrznúť. V noci a ráno teplota na tých miestach, kde je snehová pokrývka, poklesne nižšie ako mínus 10 stupňov Celzia,“ uviedol Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. Napríklad počas noci zo soboty na nedeľu sa v severnej polovici územia očakáva mínus 11 až mínus 17 stupňov Celzia, inde mínus 5 až mínus 11 stupňov.