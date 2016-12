Slovensko trápi silný vietor, rýchlik narazil do stromu, meškajú vlaky

Podľa informácii portálu Aktuality.sk môžu vlaky momentálne prejsť iba po jednej traťovej koľaji.

„Vlaky premávajú len s pomocou nezávislej trakcie – dieselového rušňa. Na uvedenom úseku je však potrebné počítať so vznikajúcimi meškaniami, nakoľko na mieste je napadnutých cca 40 cm snehu a stále husto sneží,“ informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

V pondelok večer hlásili komplikovanú situáciu aj na horskom priechode Donovaly. Spadli tam stromy a vytvorila sa kolóna áut. Priechod je stále neprejazdný, rovnako ako aj ďalší horský priechod Šturec.

Slovenský hydrometeorologický ústav V súvislosti so silným vetrom vyhlásil 2. stupeň výstrahy pre juhozápadné a stredné Slovensko. Okrem vetra by mal ľuďom znepríjemňovať život aj sneh, predovšetkým v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem úseku D1 Liptovský Hrádok – Poprad, kde je vrstva kašovitého snehu do 1 až 2 cm, úseku R3 Trstená – Tvrdošín a R4 obchvat Svidníka, kde je kašovitý sneh do 2 cm, informuje Slovenská správa ciest.

Cesty I., II., a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je v južných častiach Slovenska suchý až mokrý, inde sú vozovky mokré alebo pokryté vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do 3 cm, na Orave miestami do 4 až 5 cm, na cestách nižších kategórií najmä na Orave, Kysuciach a hornom Považí do 4 až 5 cm, miestami až do 10 cm.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým až utlačeným snehom do 3 cm, v južných častiach Slovenska sú HP prevažne mokré.