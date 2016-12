Vzburu proti poisťovni zobrali nemocnice vážne

Objavil sa však aj iný problém. Niektoré nemocnice už vyčerpali balík peňazí, ktoré na tento rok dostali od Unionu, a preto plánované zákroky či vyšetrenia pre jeho poistencov odsúvajú na prvé mesiace budúceho roka.

Celý spor spustila samotná poisťovňa, keď sa rozhodla žiadať od nemocníc peniaze, ktoré im vyplatila ako zálohové príplatky na zvýšené platy zdravotníkov. Čakala, že sa jej zálohy vrátia po tom, čo do systému pritečie viac peňazí. S navýšením, aké zabezpečil rezort zdravotníctva, však nie je spokojná. Peniaze, viac ako milión eur, chce preto od nemocníc späť. Tie sa postavili proti a tento týždeň začali vypovedať zmluvy.

"Skupina AGEL vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku v stredu vypovedala zmluvy so zdravotnou poisťovňou Union. Výpovedná lehota zmlúv je jeden rok,“ povedala hovorkyňa Marta Csergeová, ktorá zastrešuje osem zariadení. Podobne odpovedala aj Lenka Gondová z nemocnice v Malackách či Tomáš Kráľ, hovorca siete Svet zdravia, pod ktorú patrí 14 nemocníc.

Skončiť zmluvu s Unionom sa rozhodli regionálne nemocnice, ktoré sú združené v Asociácii nemocníc Slovenska. Jej prezident Marián Petko tvrdí, že s výpoveďami bol problém, pretože pobočky poisťovne ich odmietli preberať. Štátne nemocnice sa k tejto aktivite nepridali.

Union zdravotná poisťovňa pripomenula, že výpovede môže preberať iba centrála a nie pobočky. Tento protest navyše považuje za zbytočný. „Výpoveď reálne nemá žiadny zmysel a považujeme ju za demonštratívnu, pretože súčasnú situáciu nevyrieši,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Union ZP.

Výpovedná lehota sa končí budúci rok v decembri, po tomto termíne v prípade poistencov Unionu nemocnice ošetria len kolapsové stavy. Niekde však týchto poistencov odsúvajú už teraz. Dôvod je celkom iný, minuli limity, čiže zazmluvnené peniaze na tento rok od poisťovne. „Niektoré zariadenia v asociácii avizujú, že pacienti sú preobjednávaní na neskoršie termíny, napríklad január, február a neskôr,“ potvrdil informácie viceprezident asociácie Igor Pramuk. Neskorší termín dostávajú pacienti pri operáciách či vyšetreniach, ktoré sa dajú odložiť, nie pri akútnych problémoch.

Šéf asiciácie nemocníc Marián Petko. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Najväčšia nemocnica, Univerzitná nemocnica v Bratislave priblížila, že v obmedzenom režime pre poistencov Unionu postupuje už od septembra. Dôvodom je nedostatočný limit aj to, že sa s poisťovňou nevedia dohodnúť. „Napriek intenzívnej snahe vedenia nemocnice rokovaniami objem zreálniť, a teda zvýšiť, pristúpili sme k manažovaniu poskytovania lôžkovej zdravotnej starostlivosti v obmedzenom rozsahu už od septembra,“ povedala hovorkyňa nemocnice Zuzana Eliašová.

Zdravotná poisťovňa Union nesúhlasí s tým, že by nemocniciam dávala málo. Členka predstavenstva Májeková tvrdí, že nastavujú objemy podľa potrieb svojich poistencov a pravidelne ich aktualizujú. „Máme za to, že k prečerpaniu objemov by vôbec nemalo dochádzať, ak by poskytovatelia narábali s pridelenými finančnými prostriedkami efektívne,“ tvrdí. Poisťovňa bude podľa nej trvať na tom, aby ich poistencom pridelili náhradný termín už v januári 2017. „Naše nemocnice združené v asociácii sú v drvivej väčšine vo vyrovnanom rozpočte, lebo inak ani nemôžu hospodáriť,“ reagoval na výčitku o neefektivite viceprezident Pramuk.

Asociácia na ochranu práv pacientov upozorňuje, že ani do jedného z týchto sporov nemôže byť vťahovaný pacient. „Pacient nesmie byť rukojemníkom v rokovaniach medzi štátom, nemocnicami a poisťovňami,“ myslí si prezidentka asociácie Mária Lévyová. Malo by sa podľa nej hľadať spoločné riešenie tak, aby nebola ohrozená dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva stojí zatiaľ bokom. Poukázalo, že nemôže vstupovať do zmluvných vzťahov medzi nemocnicami a poisťovňou. Minister Tomáš Drucker verí, že sa dohodnú. Pokiaľ by pretrvával veľký tlak, Drucker sa bude angažovať osobne. „V prípade výpovedí zmlúv zo strany členov asociácie začínajú plynúť výpovedné lehoty, počas ktorých naďalej platia zmluvné podmienky,“ povedal Drucker s tým, že v súčasnosti nie je ohrozená zdravotná starostlivosť pre poistencov Union ZP.

Štát na konci roka dofinancoval rezort 35 miliónmi eur, čo je podľa Unionu nedostačujúce. Asociácia nemocníc však pripomína, že okrem 35 miliónov išlo trom zdravotným poisťovniam 65 miliónov eur zo zvýšených odvodov. „Neobstojí preto tvrdenie Unionu o nedostatku finančných prostriedkov a nutnosti žiadať vrátenie dohodnutých príplatkov,“ uvádza v stanovisku asociácia. Včera preto podala podnet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby prešetril, kde sa tieto peniaze použili. „Verejné zdravotné poistenie patrí do našej gescie, preto sa podaním budeme zaoberať,“ povedala hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová.