Lajčák má pocit, že sa riešia chodbové reči

Ministra zahraničia Miroslava Lajčáka teší, že ani raz na stretnutí s poslancami nezaznelo slovo korupcia. "Je v našom záujme, aby sme všetky údajné pochybnosti rozptýlili,“ vyhlásil po prieskume Lajčák.

Podľa bývalej zamestnankyne ministerstva zahraničia Zuzany Hlávkovej rezort plytval peniazmi a netransparentne vybral agentúru Evka, ktorá mala na starosti predstavenie loga slovenského predsedníctva, spojeného s kultúrnou akciou vo februári tohto roka.

"Mám pocit, že tu riešime chodbové reči už od začiatku. Bol by som rád, keby sa táto debata vrátila na rovinu toho, či hráme podľa pravidiel,“ povedal Lajčák. Podľa neho ministerstvo poskytne poslancom všetky požadované doklady.

Galavečer pri predstavovaní loga predsedníctva stál podľa ministra 200-tisíc eur. Pochybnosti vznikli pre výber agentúry Evka. Ministerstvo dostalo v zákone o verejnom obstarávaní výnimku, že môže osloviť len jednu firmu. Prieskumom trhu oslovilo tri, nakoniec vybralo ako najlacnejšiu spomínanú Evku.

Podľa poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený) je najdôležitejší interný dokument, o ktorý včera poslanci požiadali. Ten hovorí o tom, ako sa robil prieskum trhu, ktoré agentúry boli oslovené, aké boli ich ponuky a kto rozhodoval na ministerstve o výbere víťaznej ponuky. "V druhom kole prieskumu ministerstvo poskytne aj všetky faktúry súvisiace s touto akciou. Potom bude možné odpovedať na otázku, ako to je naozaj,“ uviedol Beblavý. (Čítajte viac v článku: Beblavý: Ministerstvo zaplatilo umelcom viac, ako povedal Lajčák)

Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) sa vyjadril, že bývalá zamestnankyňa Hlávková očividne chcela lacnejšiu akciu pri predstavovaní loga predsedníctva a nespochybňuje jej subjektívny pocit. "Keď sa pýtam ako bežný ľavicový človek, či má byť investovaných 160-tisíc eur do nejakého kultúrneho podujatia, ktoré reprezentuje Slovensko, tak si myslím, že je to dôležitejšie ako investovať do ciest prezidenta do Popradu za rodinou,“ poznamenal Blaha.

Rezort bol kritizovaný aj za to, že umelcov angažovaných na galavečer vyplácal priamo, nie cez agentúru. Minister ešte minulý týždeň uviedol, že honorár pre 26 umelcov bol 32-tisíc eur. Podľa šéfa zahraničného výboru Františka Šebeja (Most-Híd) sú zmluvy uzatvorené na základe autorského zákona, a keďže obsahujú osobné údaje, môžu do nich nahliadnuť iba poslanci, nie médiá. Minister Lajčák zase povedal, že požiadavkou zverejniť zmluvy je tlačený do porušenia zákona.

Najvášnivejšia diskusia počas prieskumu vznikla pri zámere, aby poslanci mohli hovoriť s konkrétnymi zamestnancami ministerstva. Podľa Beblavého ide o šesť či sedem mien, priamo ich však nekonkretizoval. Právni experti ministerstva namietali, že je to v rozpore so zákonom o štátnej službe, ktorý prikazuje mlčanlivosť v situáciách, keď poskytnuté informácie môžu ísť proti záujmom služobného úradu. Do hádky však vstúpil Lajčák s tým, že nechá právne preskúmať, či je so zamestnancami možné hovoriť.

Poslanec Šebej má pocit, že je po prvom prieskume informovanejší a myslí si, že keď výbor nahliadne do všetkých dokumentov, tak "táto kauza prestane byť kauzou“. Naopak, Beblavý tvrdil, že ho všetky odpovede neuspokojili.

Na slovenské predsedníctvo bolo vyčlenených 70 miliónov eur. Minister Lajčák uviedol, že by sa malo nakoniec vyčerpať 59 miliónov, zvyšných 11 miliónov preto vrátia späť do štátneho rozpočtu.

Financovanie akcií spojených so slovenským predsedníctvom prekontroluje Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie a Protimonopolný úrad. Na budúci týždeň má prediskutovať kritizované zmluvy rezort diplomacie aj s mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko.