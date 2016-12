Penzie sa tentoraz zdvihnú štedrejšie

Napríklad starobný dôchodok sa zvýši o 8,20 eura. Pri použití valorizačného vzorca prijatého v roku 2012 by vzrástol len o 1,30 eura, teda asi šesťnásobne menej.

Ako včera informovala Ľudmila Grauzelová zo Sociálnej poisťovne, vyššiu penziu dostanú poberatelia prvýkrát vo zvyčajnom januárovom termíne výplaty, teda ak napríklad penzista poberá dôchodok v 10. deň v mesiaci, tak 10. januára. Súčasne sa mu vyplatí aj doplatok za obdobie od 1. januára do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2017, čiže pre uvedený príklad do 9. januára.

Úprava penzií sa uskutoční automaticky, netreba o ňu požiadať. Nová suma bude dôchodcom oznámená v písomnom rozhodnutí, ktoré dostanú poštou po 27. decembri.

Pravidlá valorizácie striktne nastavila dôchodková reforma, ktorú pred štyrmi rokmi presadil vládny Smer. V prechodnom období 2013 až 2017 sa podľa nich mali penzie dvíhať o pevnú sumu, teda každému poberateľovi rovnakej dôchodkovej dávky rovnako. Čoraz väčšiu váhu vo výpočtovom vzorci pritom mala mať inflácia. Štyri roky sa takto aj skutočne valorizovalo, hoci inflácia klesala až do mínusu. Tohtoročné „prilepšenie“ k penzii preto starobným dôchodcom vyšlo len na 1,90 eura.

A na budúci rok to malo byť dokonca ešte o 60 centov menej. Vládna koalícia sa preto rozhodla zakotviť do tohtoročnej novely zákona o sociálnom poistení zásadu takzvaného valorizačného minima. Vyplýva z nej, že bez ohľadu na výšku inflácie sa dôchodky musia začiatkom roka zvýšiť aspoň o dve percentá priemeru sumy, v akej sa vyplácajú.

Ako vzrastú dôchodky

dôchodok priemerná vyplácaná suma (v eurách) zvýšenie v roku 2017 (v eurách) zvýšenie v roku 2016 (v eurách) nárast zvýšenia (v eurách) starobný 405,79 8,20 1,90 +6,60 predčasný starobný 394,91 7,90 1,90 +6,00 invalidný nad 70% 352,46 7,10 1,70 +5,40 invalidný do 70 % 199,23 4,00 1,00 +3,00 vdovský a vdovecký 261,31 5,30 1,20 +4,10 sirotský 127,57 2,60 0,60 +2,00

Pozn.: Ak dôchodca poberá dva dôchodky (napr. starobný a vdovský), menší dostáva v polovičnej sume. Vyplácaný menší dôchodok sa bude valorizovať takto: starobný o 2,50 eura, predčasný starobný o 3,00 eurá, invalidný nad 70 % o 2,60 eura, do 70 % o 1,70 eura, vdovský a vdovecký o 2,30 eura a sirotský o 1,40 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ako vyčíslil hovorca ministerstva práce Michal Stuška, štedrejšia budúcoročná valorizácia odčerpá z verejných peňazí asi 113 miliónov eur. Ak by sa valorizovalo po starom, stálo by to asi 21,2 milióna. Zvýšené valorizačné náklady sa pritom prenesú aj na nasledujúce roky a pridajú sa k nim ďalšie, z novej valorizácie. V rokoch 2018 a 2019 tak budú výdavky Sociálnej poisťovne v porovnaní so súčasným nastavením podľa odhadov vyššie o 114,0, resp. 115,9 milióna eur.

Na druhej strane, poisťovni sa z viacerých dôvodov aj uľaví. Začína sa napríklad predlžovať penzijný vek, na budúci rok o 76 dní a každý rok potom pribudnú ďalšie zhruba dva až tri mesiace. „V dôsledku tohto opatrenia sa len v roku 2017 očakáva zníženie nárastu výdavkov inštitúcie asi o 29 miliónov eur,“ uviedol Stuška. Pripustil však, že skutočný výsledok môže ovplyvniť reálne správanie osôb v predpenzijnom veku, teda či napríklad nebudú vo zvýšenej miere žiadať o predčasný dôchodok, viac čerpať dávky v nezamestnanosti a podobne.

Sociálnej poisťovni pomáha aj súčasná dobrá ekonomická situácia na Slovensku a s ňou súvisiaca vyššia zamestnanosť. „Ešte nikdy v ére samostatnosti neplatilo v tejto republike odvody 2,5 milióna ľudí,“ pripomína ekonóm SAV Vladimír Baláž. Vláda navyše, dodáva Baláž, zdvihla pracujúcim vymeriavacie základy na platenie odvodov, čím na dôchodky vyberie len v budúcom roku ďalších asi 70 miliónov navyše.

Valorizovať sa však nebudú nedávno zavedené minimálne dôchodky. Ich výška sa totiž odvíja od životného minima, ktoré sa už viac rokov nemenilo. Minister práce Ján Richter nezvyšovanie štátom garantovaného penzijného minima zdôvodňuje aj faktom, že už v roku 2015, keď ho schválili, získalo vďaka nemu asi 60-tisíc ľudí navyše k penzii aj 30 či 40 eur. Valorizácia najnižších dôchodkov by si len v roku 2017 vyžiadala ďalších šesť miliónov eur.