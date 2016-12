Minister Gajdoš chce zatraktívniť dobrovoľnú vojenskú prípravu

Minister Gajdoš tiež chce, aby absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy mali garantovaný jednoduchší prístup do ozbrojených síl, policajného zboru, k hasičom a záchranárom. Nové pravidlá by mali platiť od januára 2018.

V budúcom roku rezort neplánuje robiť nábor na dobrovoľnú vojenskú prípravu. Sústrediť sa budú na ďalší pilotný projekt, a to na aktívne zálohy. Výcvik prvých 40 bývalých vojakov prihlásených do aktívnych záloh by sa mal uskutočniť v máji.

Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestami alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Pôvodne sa počítalo s tým, že tento rok by malo dobrovoľnú vojenskú prípravu absolvovať maximálne 150 občanov.

Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh. Časť z nich sa chystá nastúpiť do ozbrojených síl ako profesionáli. Minister priznal, že by privítali viac záujemcov, ale projekt nepovažuje za neúspech. Išlo o pilotný projekt, potrebovali sme ho otestovať a to sa podarilo.

V rámci prvej deväťtýždňovej časti výcviku získali absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy základné vedomosti a zručnosti napríklad v taktike, streľbe z ručných zbraní, v orientácii v teréne, zdravotníckej, ale aj topografickej príprave.

Počas trojtýždňového odborného výcviku získali vedomosti z jednej zo štyroch vojenských odborností – strelec, ženista, odmorovač alebo spojár. Dobrovoľníci mali bezplatne zabezpečené ubytovanie a stravovanie, zapožičali im výstroj a výzbroj.

Preplácali im tiež cestovné náklady na prípravu a z nej a ďalšie benefity v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.