Bude Martin Poliačik kandidovať za ombudsmana?

Terajšej ombudsmanke Jane Dubovcovej vyprší mandát v marci 2017. Ak by ju mal Poliačik vo funkcii nahradiť, musel by vystúpiť z SaS a odísť aj z parlamentu, keďže post verejného ochrancu ľudských práv nesmie zastávať straník. Ani vedenie liberálov však momentálne túto tému nechce komentovať.

Podľa politológa Michala Horského Poliačik doterajším pôsobením nielen v politike, ale aj vo verejnom živote, preukázal, že by mohol byť jedným z kandidátov na funkciu ombudsmana. „Na druhej strane, patrí nielen k zakladateľom SaS, ale aj k ideovým tvorcom jej programových dokumentov. Jeho prípadný odchod by preto bol pre stranu citeľnou stratou, o to väčšou, že iného Poliačika v nej zatiaľ nevidieť,“ hodnotí Horský.

Poliačik v marcových parlamentných voľbách získal takmer 46-tisíc preferenčných hlasov, čo ho z ôsmeho miesta na kandidátke vynieslo na piate. Ako poslanec sa venuje ľudskoprávnej agende.

Šéf SaS Richard Sulík by sa prípadným odchodom Poliačika zbavil názorového oponenta. Už dlhšie sa hovorí o vzájomných sporoch týchto politikov. Obaja majú napríklad rozdielne postoje k utečeneckej kríze. Poliačik je ostrým kritikom Sulíkových vyjadrení proti islamu a utečencom a odmieta Sulíkov tvrdý slovník voči migrantom, ktorý, podľa neho, nahráva kotlebovcom.

Poliačikovej kritike sa Sulík nevyhol ani v júni, keď sa na predčasne zvolanom kongrese SaS dal opätovne zvoliť za predsedu a vyšachoval tak z hry o tento post Jozefa Mihála. „On, ktorý roky opakoval, že po roku 2017 predsedom byť nechce, teraz zmaril vytvorenie priestoru pre regulárnu kampaň vo vnútri strany. Vďaka jeho nerozumnému rozhodnutiu nebude žiadny priestor pre diskusiu o programe, pozícii a vízii SaS na nasledujúce roky," napísal Poliačik na Sulíkovu adresu na sociálnej sieti.

Verejný ochranca práv je nezávislý ústavný úradník, ktorý na základe podnetov občanov alebo z vlastnej iniciatívy kontroluje a namieta výkon činnosti exekutívy a ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy. Preveruje zneužívanie verejnej moci, môže vstupovať do jej objektov a klásť otázky, ale zistené nedostatky nemôže meniť alebo odstrániť.

Môže tiež podávať trestné oznámenia či obrátiť sa na Ústavný súd, no do súdnych rozhodnutí zasahovať nesmie. Zodpovedá sa parlamentu, ktorý ho aj volí. Nomináciu na funkciu musí podporiť najmenej 15 poslancov.