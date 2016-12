Na sneme Smeru dôjde k dvom personálnym zmenám

Podľa informácií Paška sa o tom, že nebude podpredsedom, dozvedel len sprostredkovane a na rokovaniach predsedníctva sa nezúčastňuje. Nebol ani na októbrovej programovej konferencii strany.

Podľa analytika Jána Baránka však tieto personálne zmeny pre Smer nič neriešia „Toto je nič, to nie sú zmeny. Čaplovič už mal svoj vek. S Paškom sa zas už rátalo, že skončí. To sú zmeny len na oko,“ povedal Baránek, podľa ktorého sa očakávala väčšia generačná výmena, najmä čo sa týka vplyvu.

„Ak k tomu nepríde, bude to sklamanie a Smeru to nepomôže. Smeru by pomohlo, keby generácia korunných princov sa posilnila,“ uviedol analytik s tým, že ak dôjde len k takýmto zmenám, očakávania sa nenaplnia a potenciál nárastu preferencií sa nedostaví.

Na výmenu predsedu však podľa Baránka zatiaľ nedozrel čas. Robert Kaliňák už zas nie je podľa neho korunný princ. „Mali by sa však viac vysunúť dopredu Peter Pellegrini, Peter Kažimír a Marek Maďarič,“ uviedol. Baránek nechápe prečo zanikol Pellegrini, ktorý mal minulý rok svoje hviezdne obdobie. „Obsadzoval v popularite prvé miesta. Zrazu je o ňom veľmi málo počuť,“ povedal.

Personálne zmeny by sa však podľa Baránka žiadali aj na ďalších postoch vo vedení. V užšom vedení by sa to malo podľa neho týkať Vladimíra Faiča či Jána Richtera. Obnoviť by však bolo potrebné aj členov predsedníctva.