Kaliňák: Na Slovensku nie sú provládne médiá. Fico má plné právo ich kritizovať

„To je presný výraz, ktorý má vzbudiť debatu o situácii, ktorá dnes v médiách je,“ povedal Kaliňák. Podľa neho médiá šíria mnohé lži a polopravdy. Vyzdvihol, že i napriek právomoci, Smer slobodu médií i napriek tomu neobmedzil. „Za každým právom novinára ide zodpovednosť, a má teda právo kritizovať, ak tá zodpovednosť je zneužívaná,“ dodal v súvislosti s právom premiéra kritizovať médiá.

Kaliňák poukázal aj na zverejnené sms komunikácie novinárov s niektorými opozičnými poslancami, ktoré zverejnil podnikateľ Marián Kočner. Podľa neho je zrejmé, že niektorí novinári pracujú neobjektívne, a to považuje za neakceptovateľné a proti akýmkoľvek možným dovoleným pravidlám. Podľa neho je novinár verejný činiteľ a musí písať pravdu.

Aj on sám však vyhlásil, že podobne ako premiér, aj on je niekedy v situácií, kedy by použil hrubší výraz voči novinárom. „Keby som bol v tej istej situácii, tak by som bol asi rovnaký. Ak nie ešte trošku rozšírenejšie by som to pomenoval,“ reagoval.

Novinári podľa neho nepoukazujú na pozitívne výsledky vlády ako napríklad hospodársky rast či úspechy slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Keď si chce o predsedníctve prečítať, vraj si musí kúpiť zahraničné noviny.

O kauze Bašternák: Eticky som nepochybil, neporušil som žiaden zákon

Na otázku moderátora Nora Dolinského, prečo po kauze Bašternák zotrváva vo funkcii ministra vnútra, Kaliňák odpovedal s tým, že neporušil žiaden zákon a ani eticky nepochybil. „Moje pôsobenie vo vláde je závislé od voličov,“ povedal.

V relácií sumarizoval primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal svoje pôsobenie na pozícii v polovici volebného obdobia. Nesrovnal svoje pôsobenie zhodnotil ako prínosné.

Za najväčšie úspechy počas dvoch rokov v úrade považuje ukončenie výstavby Starého mosta a spustenie električky do bratislavskej Petržalky. Ako pozitívne výsledky svojej doterajšej práce vyzdvihol integrovanú dopravu aj elektronizáciu samosprávy.

„Investovali sme do ciest, opravili sme 50 km ciest, vytvorili sme cyklotrasy, obnovili sme chodníky,“ povedal s tým, že to boli masívne investície. Keďže je nezávislým primátorom o každú jednu vec sa musí podľa jeho slov „samostatne biť“.

Ďalšou úlohou, ktorá ho čaká v blízkej dobe, je parkovacia politika mesta, ktorá by mala zvýhodniť rezidentov Bratislavy. V rámci parkovacej politiky bude podľa neho potrebné budovať záchytné parkoviská, podporiť mestskú hromadnú dopravu a rozšíriť cyklodopravu.