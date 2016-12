Budaj: Výsluhový dôchodok si nezaslúžia bývalí príslušníci ŠtB

SITA |

Parlament môže zrušiť odmeny, ktorými štát honoruje eštebákov za to, že boli odporcami slobody a demokracie. Povedal to v pondelok na tlačovej besede poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) s tým, že Slovenská republika to dlží obetiam komunistického režimu.