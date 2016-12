Informáciu zverejnil spravodajský portál teraz.sk. Odsúdili ju na desaťročný trest odňatia slobody so zaradením do ústavu na výkon väzby s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný a je možné sa voči nemu odvolať do 15 dní.

Obžalovaná podľa súdu koncom roku 2008 pod zámienkou pôžičky a nereálne vysokých úrokov podvodne vylákala od Františka Kabrheľa, mediálne známeho ako Versače, viac ako 853 000 eur.