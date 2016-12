Analytik: Električka prednosť potrebuje

Vodič v električke číslo 4 v nedeľu doobeda smeroval z centra do mestskej časti Dúbravka. Medzi dvoma zastávkami vošlo cez na električkovú dráhu dievča. Pre krátku vzdialenosť šofér nedokázal zrážke zabrániť a zachytil ju. Zraneniam, s ktorými ju záchranári previezli do nemocnice, mladá žena napokon podľahla. Vodičovi v dychu alkohol nenamerali.

Dievča prechádzalo cez typ priechodu, ktorý sa nevyskytuje až tak často. Električkové koľajnice sa tu nachádzajú medzi dvoma cestami. Chodník pre chodcov cez koľajisko je v línii s dvoma zebrami na vozovkách, tie sú riadené semaformi. Keď sa človek postaví na začiatok jedného cestného priechodu a svieti mu zelená, tak ju vidí aj na protiľahlom semafore.

Povolenie prejsť však neplatí pre koľajnice. Prednosť má vždy električka, čo si mnohí chodci neuvedomujú. Tragickú nehodu pripomínali na druhý deň už iba sprejom naznačené značky. Niektorí ľudia prebiehali z jedného konca cesty až na druhý, iní zase rešpektovali veľké tabule upozorňujúce na prednosť električiek.

„Kamerový záznam ukázal, že chodkyňa vošla na priechod pre chodcov po tom, čo prešla električka smerujúca do centra a bez obzretia sa vpravo vstúpila do jazdnej dráhy električky, ktorá smerovala na konečnú zastávku Pri kríži,“ uviedla k tragédii hovorkyňa bratislavského Dopravného podniku Adriana Volfová.

Podľa nej síce chodci môžu mať zelenú cez cestu, ale nie cez dráhu. Na niektorých priechodoch má električka vlastný semafor, taký tu však chýba. „Po modernizácii trate v Dúbravke sa priechody cez koľajový zvršok upravili tak, aby chodci mali pri prechádzaní uvedeného úseku prichádzajúcu električku v zornom poli,“ vysvetľovala Volfová, prečo tu nie je svetelná signalizácia.

Príčiny nehody polícia stále zisťuje. Verejnosť upozorňuje, že podľa zákona má električka na priechodoch bez semaforov vždy prednosť. Vodiči Dopravného podniku sú podľa jeho hovorkyne poučení, aby v okolí zastávok a priechodov boli opatrnejší.

„Koľajové vozidlo má prednosť, lebo je koľajové a má oveľa väčšiu zotrvačnosť. Ani autá alebo autobusy nemajú prednosť pred vlakmi, ktoré majú oveľa dlhšiu brzdnú vzdialenosť. Takže koľajové vozidlo prednosť naozaj potrebuje. Buď bude mať semafory a na veľkú vzdialenosť dopredu napríklad električka vie, že musí zabrzdiť, alebo prednosť má,“ vysvetlil dopravný analytik Jozef Drahovský.

Na úseku, kde došlo k nehode, je to podľa neho veľmi nešťastne nastavené, pretože veľa ľudí nevie, že keď vidí na semafore oproti svietiť zelenú, to ešte neznamená, že môže prechádzať aj cez koľajnice.

„Ak sa pozrieme na celú ulicu, niekde sú semafory aj cez koľaje, niekde sú semafory pre jednu cestu a koľaje spolu, niekde je to tak, že koľaje sú bez semaforov. Keďže sú to tri rôzne možnosti na pomerne krátkom úseku, nie vždy si ľudia uvedomia kde sú a nesprávne vyhodnotia prednosti v jazde. Na tomto mieste sa už stalo veľa nehôd,“ konštatoval Drahovský. Ako dodal, bolo by vhodné, keby označenie aj výstrahy boli všade rovnaké.

Pred viac ako dvoma mesiacmi na trati v Dúbravke zrazila električka chlapca, ktorý nehodu našťastie prežil. Po tejto udalosti pribudli k priechodom tabule s nápismi električka má prednosť. Stále je však dosť ľudí, ktorí ich nečítajú a nepozerajú sa na dráhu električky pozorne. V tomto prípade by podľa analytika skôr pomohla intenzívna výchova chodcov.