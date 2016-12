Sociálne dávky už neskončia v hracích automatoch

Zmeny vyplývajú z novely, ktorú minulý týždeň schválil parlament. „Je zásadnou reformou riadenia a regulácie gamblingu na Slovensku. Je na ochranu tých, ktorí sa nevedia chrániť a sú závislí od gamblingu alebo sú ohrození," povedal o nej minister financií Peter Kažimír (Smer). Aktivisti novelu vítajú, prevádzkovatelia herní chystajú podnet na Ústavný súd.

Po vstupe novely zákona o hazardných hrách do platnosti v januári 2017 by sa počet herní na Slovensku mal radikálne znížiť, odhadom až o 40 percent. Hracie automaty majú postupne celkom vymiznúť z krčiem, barov či benzínových púmp. Namiesto doterajších minimálne piatich bude musieť v takejto herni fungovať aspoň dvanásť výherných automatov. Keďže daň z jedného bude 5– až 5 500 eur, v menších obciach nebude krčmový gambling pre jeho prevádzkovateľa ziskový.

Do herní pritom budú mať zakázaný vstup poberatelia rôznych sociálnych dávok, ľudia s diagnózou hráčskej závislosti a mladí do 18 rokov. Majitelia herní budú mať k dispozícii ich databázu, ktorú im poskytne štát. Každému hráčovi bude musieť personál herne pri vstupe elektronicky skontrolovať občiansky preukaz. Systém vyhodnotí len to, či dotyčný hrať smie, alebo nie, dôvod zostane privátnym údajom. Ak nežiaducu osobu predsa len k hazardu pripustia, majiteľ zariadenia môže prísť o licenciu.

Finančný rezort si posvieti aj na prevádzkovateľov hazardných hier na internete. Zákon sľubuje zablokovať webový prístup na stránky online herní podnikajúcich na Slovensku bez licencie a neplatiacich dane. Banky budú zároveň povinné zablokovať platby z účtov svojich klientov na účty takýchto herní. Na uskutočnenie niektorých nových opatrení prevádzkovateľom herní zákon povoľuje dvojročný odklad. Do roku 2019 majú teda čas napríklad vybaviť herne elektronickými „čítačkami" občianskych preukazov.

Verejnosť novelu víta, podnikateľom sa nepáči

Veľká časť verejnosti aj občianski aktivisti novelu zákona o hazardných hrách vítajú. Niektorí však pripomínajú, že nebráni v hazardovaní tých dospelých zarábajúcich hráčov, ktorí pre závislosť od gamblingu existenčne ohrozujú vlastné rodiny. Iniciatíva Zastavme hazard žiada do registra osôb vylúčených z herní zaradiť aj ľudí, ktorých životní partneri nesúhlasia s vynakladaním prostriedkov z bezpodielového spoluvlastníctva manželov na hazardné hry. „Občiansky zákonník pritom jasne hovorí, že so spoločným majetkom možno narábať len po súhlase oboch manželov," zdôrazňuje Peter Beňa z iniciatívy. To isté sa podľa neho týka aj ľudí v exekúciách, ktorí v herniach míňajú majetok patriaci už de facto niekomu inému.

Podnikatelia v hernom biznise sú novelou pobúrení. Argumentujú, že rušením herní prídu o prácu stovky zamestnancov, prípadne, že hráčsky biznis sa presunie do nelegálneho prostredia. Aj v čase schvaľovania proti novele pred budovou Národnej rady protestovali stovky zamestnancov herní. „Toto je naozaj najprísnejšia regulácia v histórii. Polovica nášho trhu jednoducho zanikne," vyhlásila hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová. Potvrdila, že zástupcovia prevádzkovateľov herní sa mienia obrátiť na Ústavný súd.

Hazard von z miest

Novela tiež umožní ľahšie vytlačiť hazard z dvoch najväčších slovenských miest, Bratislava a Košice budú mať totiž osobitné postavenie. Na základe pozmeňujúceho návrhu poslankyne Edit Pfundtner (Most-Híd) na úplný zákaz hazardu v týchto dvoch mestách postačí petícia, ktorú podpíše 15 percent plnoletých obyvateľov. V ostatných obciach a mestách bude naďalej potrebné zozbierať podpisy 30 percent dospelej populácie. Zníženie zákonného petičného kvóra pre Bratislavu a Košice označila Lukáčová za „absurdné".

V Bratislave však zníženie tohto kvóra môže vyriešiť problém, ktorý tu vznikol v auguste. Z 8 018 vyzbi­eraných petičných hárkov, na ktorých bolo vyše 136-tisíc podpisov za zákaz hazardu, sa ich 3 039 záhadne stratilo. Keďže po novom už na naplnenie požiadavky zákazu nebude potrebných 106-tisíc, ale len zhruba 53-tisíc podpisov dospelých Bratislavčanov, zrejme postačia aj tie, čo sa zachovali.

„Mojou ambíciou bolo, aby sa hazard zakázal od januára. A stále na tom trvám, skontrolovať však musíme každý jeden hlas,“ reagoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v metropole musí schváliť aj mestské zastupiteľstvo, a to dvojtretinovou väčšinou. Ak sa tak stane, „dobehnú" ešte licencie udelené súčasným prevádzkovateľom, nové sa však už vydávať nebudú.

Ďalšia organizácia prevádzkovateľov hazardu, občianske združenie Aliancia za čistú hru, vyzvala prezidenta Andreja Kisku, aby novelu nepodpísal. Podľa aliancie sú niektoré ustanovenia novely, napríklad výnimka pre dve mestá, v rozpore s ústavou.

Ďalší prijatý pozmeňovací návrh oprávňuje miestne samosprávy rozhodnúť, v ktorých objektoch dovolia zriadiť herne. V bytových domoch sa to bude dať až so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov.