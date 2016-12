Zrušenie Mečiarových amnestií by spôsobilo právny chaos, tvrdí Danko

„Národná rada urobí prvý krok, aby sa k amnestiám zaujal postoj,“ povedal s tým, že je šokovaný, že prezident Andrej Kiska vyzýval, aby parlament robil niečo s amnestiami. „Nikto nepopiera fakt, že únos a vražda spravili veľkú škodu. Ja som výbuch počul, na mieste som bol do hodiny ako študent,“ dodal.

Návrhom Deklarácie NR SR o amnestiách z roku 1998, ktorý v stredu minulý týždeň schválila vláda, sa dnes zaoberá parlament. Na návrh poslanca opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ondreja Dostála parlament spojil rozpravu k tomuto návrhu s opozičným návrhom ústavného zákona, ktorým by sa amnestie Vladimíra Mečiara zrušili.

Podľa návrhu Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o amnestiách z roku 1998, ktorú na rokovanie vlády predložil premiér Robert Fico, slovenskú spoločnosť dlhodobo znepokojuje neobjasnenie a nepotrestanie zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny 31. augusta 1995. Spravodli­vosti zabránili amnestie predsedu vlády Vladimíra Mečiara, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta. Na návrh vlády by mal parlament prijať text, v ktorom sa uvádza, že parlament odsudzuje zavlečenie občana Slovenskej republiky do cudziny dňa 31. augusta 1995, ktorý bol nielen hrubým zásahom do ľudských práv a základných slobôd, ale aj činom poškodzujúcim dobré meno Slovenskej republiky. Tiež odsudzuje amnestie vtedajšieho predsedu vlády vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta, ktoré zabránili poznaniu a potrestaniu páchateľov týchto činov, uvádza sa v návrhu.

Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča. V parlamente návrhy na ich zrušenie nikdy nenašli dostatočnú podporu. Aktuálne je v parlamente ústavný návrh zákona z dielne opozičných poslancov, ktorý predkladá Ján Budaj. Prezident Andrej Kiska preto minulý týždeň listom požiadal poslancov o vecnú a ústretovú diskusiu o možnosti zrušiť rozhodnutia o takzvaných Mečiarových amnestiách. Smer opakovane deklaroval postoj, že Mečiarove amnestie boli nemorálne, ale zastupujúci prezident mal právo udeliť ich. Robert Fico v minulosti prezentoval názor, že sú síce nemorálne, ale nezrušiteľné, čo potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva.