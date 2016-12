Nemocnica na Patrónke nebude, areál predajú

Z plánov, že v bývalej nemocnici budú opäť poskytovať zdravotnícke služby, nakoniec úplne zišlo. Nemocnica svätého Michala, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra, v pondelok vyhlásila už tretie kolo jej predaja. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 9. januára. Na otázku, koľkí tak zatiaľ urobili, rezort neodpovedal.

Areál s rozlohou 9,2 hektára aj s niekoľkými budovami ocenil znalec nehnuteľností takmer na 32,2 milióna eur. Podľa rezortu vnútra je znalecká cena vyššia ako aktuálna trhová cena.

„Lokalitou, rozlohou a členením je to veľmi zaujímavá oblasť. Myslím si, že 32,3 milióna eur je v súčasnosti mierne nadhodnotená suma, uvidíme, ako sa s tým vysporiada trh," hovorí Ján Palenčár, riaditeľ Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Budovy sú podľa neho staré. „Otázkou teda je, či sú na búranie, alebo niektorú z nich je možné použiť na prípadný developerský projekt," dodáva Palenčár.

Pôvodne sa uvažovalo, že tu vyrastie nová nemocnica, ktorá by bola koncovou a prijímala by ťažké prípady z celého Slovenska. Na Patrónke ju mal do roku 2018 vybudovať súkromník, ktorý by ju 30 rokov prevádzkoval. Od tohto plánu však minister zdravotníctva Tomáš Drucker upustil s tým, že projekt je rizikový a drahý. Náklady na nemocnicu sa odhadovali na 250 miliónov eur.

V polovici novembra prišiel Drucker dokonca s myšlienkou výstavby dvoch menších nemocníc. „Vo finále sa rozhoduje medzi dvoma lokalitami, kde by mohla nová nemocnica stáť – Rázsochy alebo Ružinov," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Stanislava Luptáková.

„Zúčastnili sme sa verejnej súťaže o areál bývalej Vojenskej nemocnice, kde máme záujem vybudovať špičkové výskumno-vývojové centrum v oblasti IT bezpečnosti," potvrdil PR manažér spoločnosti Eset Branislav Ondrášik. Prvé kolo súťaže však bolo zrušené.

„Vzhľadom na výšku ponúknutej ceny a fakt, že sme dostali len jednu ponuku, kúpno-predajná zmluva nebola podpísaná,“ reagovalo ministerstvo vnútra. Z predaja areálu chce vraj nemocnica získať čo najviac peňazí.

Rezort zdravotníctva pritom odmieta, že by od projektu novej nemocnice na Patrónke zišlo preto, lebo o areál prejavila záujem spomínaná spoločnosť. „Aktuálne prezentovaný zámer spoločnosti Eset na toto nemal žiadny vplyv,“ uviedla Luptáková.

Scenár o dohode medzi Esetom a štátom vylúčilo aj ministerstvo vnútra: „Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva nestavať novú nemocnicu v našom areáli bolo deklarované začiatkom septembra. Až následne bola vyhlásená súťaž na odpredaj areálu bývalej Vojenskej nemocnice.“ PR manažér Esetu Ondrášik pre Pravdu povedal, že spoločnosť v tejto veci so žiadnym ministerstvom nerokovala.

Výšku svojej ponuky Eset zverejniť nechcel. „Keďže nevylučujeme, že sa zúčastníme aj nového kola verejnej súťaže, našu cenovú ponuku zverejňovať nebudeme,“ povedal Ondrášik s tým, že konečné rozhodnutie o účasti firmy v súťaži zatiaľ nepadlo.

Po tom, čo sa Nemocnica svätého Michala vlani presťahovala do nových priestorov v centre mesta, sa už v pôvodnom areáli zdravotná starostlivosť neposkytuje.