Vláda schválila zmluvu o ochrane vzdušného priestoru s ČR

Ako sa uvádza v predkladacej správe k návrhu zmluvy z dielne ministerstva obrany, zmluva umožní „komplexnú, efektívnu a vzájomne výhodnú spoluprácu oboch štátov pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti ich vzdušného priestoru“. Zmluva musí po schválení vládou prejsť parlamentom a ratifikuje ju prezident. Platnosť nadobudne prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín. Aj v Českej republike bude návrh zmluvy predložený na schválenie do konca tohto roku.

V súčasnosti naše krajiny spolupracujú pri ochrane vzdušného priestoru v rámci integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS). Návrh zmluvy spoluprácu rozširuje, vysvetlila hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Ak by Slovenská alebo Česká republika prišla na čas o spôsobilosť chrániť svoj vzdušný priestor, bude to môcť na základe zmluvy zabezpečiť druhá z krajín. Konkrétny postup by však určovala osobitná vykonávacia dohoda.

O prípadnom zásahu v spoločnom vzdušnom priestore sa bude rozhodovať podľa vnútroštátneho práva štátu, na území ktorého k zásahu dôjde na základe žiadosti. V tejto súvislosti z českého rezortu obrany informovali, že zmluva zahŕňa ochranu vzdušného priestoru pred vzdušnými hrozbami, a to aj nevojenskej povahy, ktoré systém NATINAMDS nepokrýva. Môže ísť napríklad o unesené civilné lietadlo, ktoré únoscovia chcú použiť ako nástroj teroristického útoku. Pri takejto situácii môže jedna zmluvná strana požiadať druhú o zásah proti narušiteľovi, vojaci a technika budú podľa návrhu zmluvy podliehať veleniu žiadajúceho štátu.