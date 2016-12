Vláda odpustila Žiline dlh, kórejskú dedinu bude spravovať štát

Tiež odobrila odpustenie zvyšného dlhu- viac ako troch miliónov eur, ktoré malo mesto vrátiť štátu. Sedem bytoviek a deväť rodinných domov, takzvanú kórejskú dedinu, postavili pre manažérov automobilky Kia v roku 2006 za 17, 573 milióna eur, ktoré si Žilina požičala od štátu. Mesto sa od roku 2014 neúspešne snažilo obytný súbor predať cez verejnú obchodnú súťaž. Ešte v októbri 2014 vláda schválila zníženie dlhu o 5,84 milióna eur a dala tak žilinskej radnici možnosť ponúknuť obytný súbor za nižšiu cenu, no ani s vyvolávacou sumou 11,73 milióna eur mesto neuspelo. Obytný súbor Krasňany má až do roku 2019 v prenájme automobilový závod Kia pri Žiline.

Podľa dnes schváleného návrhu vlády obytný súbor prejde do majetku obchodnej spoločnosti ministerstva hospodárstva MH Invest II. Tá spravuje aj obytný súbor Chorvátsky Grob – Čierna Voda pri Bratislave, ktorý si tiež prenajíma automobilka Kia. Ministerstvo argumentuje, že spoločnosť MH Invest II disponuje odbornými pracovníkmi a skúsenosťami so správou a údržbou obytných súborov. „Týmto krokom by sa mohli najmä znížiť náklady na správu, prevádzku a údržbu oboch obytných súborov, nakoľko by ich zabezpečovala jedna spoločnosť vo vlastníctve štátu, ktorá bude zároveň vlastníkom oboch obytných súborov,“ uvádza v návrhu ministerstvo. Spoločnosť MH Invest II odkúpi obytný súbor v Krasňanoch od žilinskej mestskej firmy OS Krasňany za 8,62 milióna eur bez DPH, teda cenu podľa aktuálneho znaleckého posudku. V súčasnosti Žilina však dlhuje štátu 11,73 milióna eur, preto zvyšných 3,11 milióna eur vláda mestu odpustí. V schválenom návrhu ministerstvo upozorňuje, že realizácia týchto krokov bude mať negatívny dopad na schodok rozpočtu verejnej správy 11,73 milióna eur.

Žilinský primátor Igor Choma už v minulosti upozorňoval, že mesto Žilina nemá s kórejskou dedinou nič spoločné a v podstate bolo len prostredníkom pomoci pri výstavbe závodu automobilky Kia v Tepličke nad Váhom. „Logicky vzaté, mesto s tým v podstate nemá nič spoločné, dokonca mesto nemá ani príjem z daní z nehnuteľností automobilky, pretože závod Kia nestojí na území mesta,“ zdôrazňoval Choma.

Obytný súbor v Krasňanoch postavili v roku 2006 za primátora Jána Slotu na základe uznesenia vlády Mikuláša Dzurindu z roku 2005 o návratnej finančnej výpomoci poskytnutej mestu Žilina vo výške 17, 573 milióna eur. V kórejskej dedine by malo aktuálne bývať približne sto manažérov automobilky Kia. Automobilka ani mestská spoločnosť spravujúca dedinu informácie o využití ubytovacích kapacít neposkytujú, podľa zistení agentúry SITA je obytný súbor obsadený len približne z polovice a okrem zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia sú tam ubytovaní aj Kórejčania z ďalších závodov napojených na automobilku Kia. Podľa znaleckého posudku majú v uzavretom a kamerami monitorovanom areáli okrem siedmich bytoviek a deviatich rodinných domov k dispozícii aj spoločenskú budovu s jedálňou či tenisové kurty.