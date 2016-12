Matovič a kotlebovci sa musia za svoje výroky ospravedlniť

„Výbor sa vo všetkých troch podnetoch uzniesol, že im odporučí, aby sa za výroky prednesené na 10. schôdzi Národnej rady SR ospravedlnili v pléne Národnej rady Slovenskej republiky,“ povedal Raši. „Ak tak neurobia, podľa zákona o rokovacom poriadku bude ešte raz zasadať výbor a môže rozhodnúť o udelení pokuty až do výšky tisíc eur,“ informoval s tým, že na výbore sa odmietli ospravedlniť.

Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa. Matovič počas rozpravy o rokovacom poriadku prirovnal Židov v koncentračnom tábore k poslancom NR SR, za čo sa však vzápätí ospravedlnil. Dnes výbor nazval inkvizičným. „Inkvizičnému výboru som oznámil, že výrokom som nezľahčoval situáciu v koncentračných táboroch,“ povedal. Podľa Matoviča však výbor koná nespravodlivo, keď o ňom rozhoduje väčšina zložená z jeho politických oponentov. Okrem toho poukázal, že medzi členmi výboru sú len dvaja právnici. Dodal, že priamo v čase vyslovenia problémového výroku sa v pléne ospravedlnil.

„Ja som priamo vtedy v pléne ospravedlnil,“ povedal a dodal, že si za slovami stojí. „Prisahal som na ústavu, ktorá hovorí, že máme slobodu vyjadrovania a ústava stojí nad rokovacím poriadkom,“ uzavrel. Matovič v októbri v rozprave povedal: „Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom… Je to presne taká istá zvrátenosť. My ako opoziční poslanci alebo ako opozícia ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku“.

Kotlebovci v stredu novinárom povedali, že za výrokmi si stoja a že “boli absolútne primerané“. Či sa v pléne ospravedlnia sa má verejnosť nechať prekvapiť.

Dankovi sa nepáčili výroky poslancov ĽSNS, ktorí v rokovacej sále parlamentu hovorili o tom, že v Izraeli vládne apartheid. Danko tiež avizoval, že sa bude snažiť s koaličnými partnermi presadiť, aby poslanci neboli nepostihnuteľní za svoje výroky prednesené v NR SR. Podľa neho by poslanecká imunita nemala platiť na výroky, ktoré budú trestné z pohľadu poškodzovania ľudských práv a slobôd. „Pre poslanca by malo byť trestné, aj keď si dovolí hanobiť rasu či národ,“ konštatoval.