Deti, ktoré dokázali veľké veci

Príbeh sa skončil šťastne. Samko zachránil dedkovi život. A jeho čin získal v projekte Detský čin roka najviac hlasov detskej poroty v kategórii Záchrana života.

„Babka mi povedala, že budem tlačiť dedkovi dve rany. Súhlasil som a silno tlačil rany takými vankúšikmi,“ pokračuje Samkovo rozprávanie v liste učiteľky. Napriek obrovskému strachu chlapček zadržal slzy a pomáhal babke zastaviť zranenému dedkovi krvácanie. Bál sa, pretože z poranení napriek snahe oboch neprestávala tiecť krv.

Samkov starý otec užíva lieky na riedenie krvi, a preto sa babka strachovala, že by mohol vykrvácať. Navyše pomoc sa k rodine dostávala iba pomaly. Starí rodičia totiž bývajú pri lese neďaleko dediny a záchranári a policajti museli ísť pre zlé počasie pešo. Privolali aj požiarnikov so štvorkolkou, no všetci dorazili až po približne hodine a previezli starkého do nemocnice. Bol v kritickom stave, ale zabojoval a dokázal sa zotaviť.

„Bolo to strašné a veľmi som sa bál. Dedka mám rád, a preto som sa snažil mu pomôcť. Pomáhala mi babka. Hovorila, čo mám robiť, lebo jej to diktovala teta, s ktorou telefonovala,“ spomínal po stredajšom slávnostnom oceňovaní Samko.

Prílišná pozornosť a spomínanie na nepríjemné udalosti ho zarazili a na slová bol skôr skúpy. Zvyšok dorozprávala triedna pani učiteľka Margaréta Lapčáková, ktorá o Samkovi napísala.

Ako podotkla, už to, že také malé dieťa niečo podobné zažije, je veľká trauma. Aj v škole sa o Samkovom skutku dozvedali iba postupne. "Stalo sa to pred rokom počas vianočných prázdnin. Vrátili sme sa do školy, rozprávali sme si o tom, čo deti zažili počas Vianoc, a keďže vtedy bol Samko ešte prváčik, nevyšlo to z neho naraz.

Postupne som sa dozvedela, čo sa mu stalo, a rozhodli sme sa celá škola ho podporiť a tiež ostatné deti motivovať. Musím povedať, že veľkou pomocou mi bola Samkova mama, bez nej by som príbeh nedala dokopy, ani by som nenapísala, pretože útržky, ktoré mi rozprával on, boli veľmi krátke," vysvetlila triedna učiteľka dnes už 2. C na Základnej škole na Wolkerovej ulici v Bardejove.

Ako dodala, pri tomto príbehu má vždy zmiešané emócie. Na jednej strane sa teší, že to takto dopadlo, ale ako učiteľke je jej smutno, že deti sú svedkami niečoho takého. „Som na Samka veľmi pyšná, že to zvládol tak, ako to zvládol. Aj ostatné deti boli rady, tlieskali mu,“ doplnila.

Prívlastky hrdinský a obetavý patria aj k ďalšiemu z ocenených príbehov. Odohral a odohráva sa u prvákov, súčasných druhákov na Základnej škole Tbiliská v Bratislave. Minulý rok tu začal slávnostne školskú dochádzku aj Tomáško.

Pri uvítacom ceremoniáli však nemohol kráčať po vlastných ako ostatné deti, vážna choroba svalov ho totiž pripútala na vozík. Okrem toho má aj veľmi slabú imunitu, takže nemôže chodiť do školy pravidelne s ostatnými deťmi.

„Bol prvý deň s nami v škole a potom sa deti pýtali, prečo nechodí aj ďalej. Tak som im o ňom veľa rozprávala, chodili sme ho navštevovať a pred Vianocami sme sa dozvedeli zlú správu, že Tomáškovi ukradli vozík. Deti boli veľmi smutné, nechápali, ako môžu ľudia takúto vec spraviť,“ povedala Tomáškova triedna učiteľka Lucia Ferenčíková.

Deti spolu s ňou hľadali riešenie, ako Tomáškovi vrátiť vozík, bez ktorého sa nemohol nikam dostať, a vymysleli burzu hračiek. Doniesli svoje hračky, pomohli postaviť stánok, dali na „tovar“ cenovky a začal sa predaj. Prispeli aj rodičia a učitelia a dobrá vec sa podarila. Burza zarobila dosť peňazí na vozík a deti sumu odovzdali rodine hendikepovaného spolužiaka.

„Tomáško je náš kamoš. Piatky ho vždy chodia niektorí z nás pozrieť. Najradšej sa s ním doma hrávame a bavíme. Ale aj s nimi jeme,“ prezrádza Tomáškova spolužiačka Kristínka.

„Áno, zoberiem tri-štyri deti a ideme k Tomáškovi na návštevu. Oni pre nás vždy niečo pripravia, voláme to žúrka. Vždy sa veľmi tešíme a tento piatok si spravíme poriadnu oslavu,“ dopĺňa s úsmevom triedna Lucia.

Šestnásty ročník projektu Detský čin roka sa konal pod záštitou prezidenta Andreja Kisku a ministerstva školstva. Občianske združenie s rovnakým názvom spolu s odbornou komisiou vybralo tento rok 35 nominácií z 5 317 dobrých skutkov detí i kolektívov v siedmich kategóriách. V každej bolo päť nominovaných príbehov.

Po novom pribudla k stálym kategóriám aj cena Ľudia ľuďom. O víťazovi v každej kategórii hlasuje detská porota. Pedagogický materiál so všetkými nominovanými skutkami totiž združenie posiela na školy, kde učitelia s deťmi o jednotlivých skutkoch diskutujú a hlasujú.