V Čistom dni došlo k zneužitiu v štyroch prípadoch, tvrdí Blahová

Blahová začiatkom septembra zverejnila článok, ktorý napísala na základe informácií o tom, že v resocializačnom stredisku dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu maloletých a k hrubému a ponižujúcemu zaobchádzaniu s klientmi. Ako upozornila, akreditačná komisia po preskúmaní skutkového stavu v zariadení odporučila ministerstvu práce, aby zariadeniu Čistý deň akreditáciu odňalo.

Prieskum v zariadení

Podľa Blahovej Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vykonal poslanecký prieskum, v priebehu ktorého sa poslanci oboznámili s mnohými nečakanými informáciami. „Počas návštevy ústredia práce sme boli informovaní, že v priebehu rokov 2014 až 2015 im bolo doručených päť podnetov súvisiacich zo zariadením Čistý deň. V týchto podnetoch sa sťažovali rodičia maloletých detí na zlé zaobchádzanie s deťmi, psychické a fyzické týranie, zákazy návštev rodičov v zariadení, hladovanie, nezabezpečovanie zdravotnej starostlivosti ani v akútnych prípadoch, strihanie vlasov za trest. No ústredie vyslalo do zariadenia kontrolu až po prijatí posledného z podnetov od TV Markíza. Podnet obsahoval informácie o tom, že podľa výpovedí svedkov prišlo v zariadení k sexuálnemu zneužitiu viacerých maloletých klientok, a to zamestnancami zariadenia,“ zdôraznila s tým, že kontrola sa rozhodla, že podnet o podozreniach zo sexuálneho zneužívania bude riešiť kontrolou spisovej dokumentácie.

Štyri prípady

Vybrali štyri spisy maloletých klientov. „V prvom prípade zo spisovej dokumentácie zistili, že maloletá klientka počas pobytu v zariadení recidivovala. Z druhého spisu zistili, že maloletý sa počas pobytu v zariadení otrávil liekmi a musel byť hospitalizovaný. V treťom spise bolo uvedené, že matka žiadala súd o zrušenie výchovného opatrenia pre údajné sexuálne zneužívanie dcéry v zariadení. Vo štvrtom spise bolo uvedené, že matka maloletého dieťaťa si po mesiaci dieťa zo zariadenia prevzala do svojej starostlivosti, a to po tom, čo sa dozvedela, že jej dcére mal byť na pobytovom výlete podaný zamestnancom zariadenia alkohol a následne s ňou mal vykonať súlož. Matka informovala príslušný úrad a podala trestné oznámenie. Rovnako informovala súd, ktorý ihneď zrušil výchovné opatrenie,“ upozornila Blahová.

V každom jednom z týchto štyroch kontrolovaných spisov bol podľa Blahovej nález, ktorý poukazoval na to, že zariadenie neplní svoj účel a deti v ňom môžu byť vystavené vážnemu nebezpečenstvu. „Tieto zistenia sa vôbec nepremietli do záverov z kontroly. Kontrolná skupina sa nezaujímala o kvalitu života klientov ani o ich možné ohrozenie. Nevykonali pohovor s deťmi ani s kurátormi,“ povedala.

Pripravujú trestné oznámenia

Poslanecký prieskum na ústredí podľa Blahovej odhalil smutnú pravdu o tom, že prominentné zariadenie je kontrolované, až keď médiá poukážu na sexuálne zneužívanie detí a že ústredie a ministerstvo nevedia alebo nechcú kontrolovať porušenia práv dieťaťa alebo porušovanie ľudských práv len na základe podnetu rodičov.

„Napriek podozreniam, ktoré vyplynuli zo zistení kontroly, neboli vykonané žiadne okamžité opatrenia na ochranu detí,“ konštatovala. Podľa nej výsledkom poslaneckého prieskumu sú obsiahle zistenia, na základe ktorých je potrebné urobiť okamžité zmeny. Niečo je možné riešiť legislatívne, niečo exekutívou a nad niektorými zisteniami musia zasadnúť odborníci.

„Pripravujeme trestné oznámenia vyplývajúce z podozrení zo spáchania trestných činov fyzickými a právnickými osobami, a to trestných činov sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, podávanie alkoholických nápojov mládeži, týranie blízkej osoby a zverenej osoby,“ dodala.

Zariadeniu hrozí odobratie akreditácie

Resocializačnému zariadeniu Čistý deň v Galante hrozí odobratie štátnej akreditácie po tom, ako poslankyňa NR SR Natália Blahová zverejnila informácie o údajnom sexuálnom zneužití maloletej klientky v zariadení. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu. Opoziční poslanci medzitým upozornili na ďalšie prípady bývalých klientov a zamestnancov zariadenia, ktorí hovoria o zneužívaní chovancov.

Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Akreditačná komisia odporučila ministerstvu sociálnych vecí odobrať Čistému dňu akreditáciu pre nedostatky, ktoré boli v stredisku v minulosti zistené. Deti by v takomto prípade boli premiestnené do iných zariadení.

Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie zo strany strediska, ktoré vedie. Všetci zamestnanci aj klienti Čistého dňa podľa neho spolupracujú so všetkými kontrolami, ktoré sa o zariadenie zaujímajú.