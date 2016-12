Matovič: Ľudia na stavbách diaľnic pracujú načierno, inšpektorát nekoná

Povedal to na základe výpovede a dôkazov svedkov, bývalých zamestnancov firmy, ktorá dodávala ľudí na stavby diaľnic na Slovensku. Podľa výpovede svedka Tomáša Diškanca, ktorý bol aj na tlačovej besede, na stavbe pracovali zamestnanci bez pracovných zmlúv, 12 hodín denne aj 27 dní bez voľna.

„Zamestnávateľ z Kysuckého Nového Mesta sa vozí na Ferrari, manželka na Mercedese triedy ML a má aj Mercedes triedy S asi za 200-tisíc eur,“ povedal Matovič s tým, že podľa prístupných informácií v daňových priznaniach jeho firmy vykazujú veľké obraty, náklady na mzdy a odvody ale zároveň vykazujú straty. „Pán zamestnávateľ zamestnáva asi 400 ľudí načierno dlhodobo bez toho, aby sa mu čokoľvek stalo,“ povedal. Navyše upozornil na to, že keď na stavbu prišiel neohlásene inšpektor z inšpektorátu práce, bol zastrašovaný s výčitkou, že „ako ste si dovolili prísť na našu stavbu“. „Majiteľ firmy z Kysuckého Nového Mesta robí z ľudí otrokov, môžeme to takto verejne pomenovať,“ uviedol Matovič.

Svedok Tomáš Diškanec povedal, že po tom, čo koncom novembra odvysielala televízia TA3 reportáž o tom, že na stavbe v Žiline pracujú desiatky ľudí načierno, niektorým zamestnancom postupne mzdy vyplácajú. Podľa slov bývalého zamestnanca, firmy spomínaného zamestnávateľa dodávali ľudí napríklad aj pre firmu Skanska, ktorá sa podieľa na výstavbe slovenských diaľnic. Načierno pracovali ľudia podľa Matoviča aj na stavbe úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov a spolupracovali aj na oprave Starého mosta v centre Bratislavy. Bývalý zamestnanec pracoval pre podnikateľa päť rokov, z čoho posledný rok zabezpečoval pre jednu z jeho firiem ľudí cez inzeráty.

Rudolf Kubica, hlavný inšpektor Inšpektorátu práce Žilina pre TA3 v novembri povedal, že „po tej kontrole v Žiline bolo veľa telefonátov, prečo sme tam išli, čo bolo prekvapivé“. „Máme tu podľa zákona nezávislý inšpektorát práce, a keď urobia kontrolu a požiadajú o súčinnosť políciu, prídu tam a následne im z vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti volajú, že ako si tam dovolili ísť bez ich vedomia,“ povedal Matovič.

Podľa Matoviča by mali byť chránení zamestnanci, ktorí by mali mať pracovné zmluvy a poctiví ľudia, ktorí sú v štátnej správe, ktorých zastrašujú iní. „Ako zakročil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) zodpovedný za NDS, čo urobil minister práce Ján Richter (Smer), aby inšpektorát nasadil viac ľudí po medializovaní prípadu a čo urobil minister vnútra, policajný prezident a generálny prokurátor z vyššej moci?“ pýta sa Matovič. Podľa neho by bolo spravodlivé, aby ľudia, ktorí pracujú načierno, neboli vystavení šikane alebo pokute, ale aby takíto zamestnávatelia znášali dôsledky.