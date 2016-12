Končia dlhoročné postavy Smeru

Po trinástich rokoch končí ako podpredseda Pavol Paška a po pätnástich rokoch Dušan Čaplovič. Nahradia ich súčasný minister hospodárstva Peter Žiga a žilinský župan Juraj Blanár. Svoje miesto vo vedení si udrží Robert Kaliňák, a to aj napriek kauze Bašternák.

Premiér a predseda strany Robert Fico nedávno avizoval v rozhovore pre Pravdu, že dôjde k personálnym výmenám, ale nebude to „absolútne žiadna revolúcia“. Podľa neho Smer vnútorné revolúcie nepotrebuje.

Dušan Čaplovič pred časom vedeniu oznámil, že sa nebude opätovne uchádzať o podpredsednícke miesto. Okolnosti odchodu Pavla Pašku nie sú úplne jasné. Nebol ani na októbrovej programovej konferencii Smeru v Bratislave, ani verejne dlhodobo nevystupuje. V politickom úzadí je už od roku 2014, keď sa vzdal kresla predsedu parlamentu a poslaneckého mandátu. Opozícia ho vtedy vinila, že bol v pozadí nákupu predraženého CT prístroja pre nemocnicu v Piešťanoch, čo on odmietal. Aký bude ďalší osud Pašku v Smere a či sa s ním ešte počíta v budúcnosti, nie je známe.

Nové postavy Smeru Žiga s Blanárom vystúpia v straníckom rebríčku o stupienok vyššie, doteraz boli krajskými predsedami v Košiciach a v Žiline. Podľa politológa Michala Horského sa zrejme z pohľadu Smeru obaja osvedčili v straníckych štruktúrach. „Stredne staršiu generáciu tak zamieňajú politici strednej generácie,“ podotkol Horský.

Pokiaľ ide o ministra vnútra Kaliňáka, v pozícii podpredsedu zostáva. Jeho vládne kreslo sa rozkývalo v súvislosti s kauzou podnikateľa Ladislava Bašternáka, od ktorého v minulosti kúpil Kaliňák podiel vo firme. Premiér sa ho však v tejto afére zastal. Za odchod Kaliňáka z vlády a z vedenia strany sa vyslovovala v médiách a na sociálnych sieťach europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Na pôde strany na októbrovej programovej konferencii sa však priamej kritike Kaliňáka vyhla. Neplánuje proti nemu vystúpiť ani na sneme.

Politológ Horský označil očakávania, že Kaliňák by mohol skončiť vo vedení Smeru, za plané. „Je zrejmé, že tak ako Fico s Kaliňákom vstúpili do vrcholových pozícii v Smere, tak sa budú usilovať o vzájomnú podporu a vydržať v politike aj naďalej,“ mienil Horský.

Oslovení poslanci Smeru považujú príchod nových ľudí do vedenia za adekvátny. „Ja som viacej nečakal. Pán Čaplovič sa vzdal sám zo zdravotných dôvodov a priznám sa, že výmene Žigu za Pašku nerozumiem. Prečo pán Paška odchádza, neviem,“ povedal podpredseda poslaneckého klubu Smeru Dušan Jarjabek. Poslanec Ľubomír Petrák uviedol, že ide o vnútornú záležitosť strany a „je to zhoda, ktorá bola vnútri vedenia a predsedníctva“.

Petrák na otázku, čo si sľubuje od snemu, uviedol, že očakáva „refresh“, teda obnovu strany. Podľa neho si však treba uvedomiť, že Smer ako vládna strana je vystavený tlaku druhé volebné obdobie za sebou a opozícia poväčšine prichádza s kauzami, ktorými „Smer bombarduje za účinnej pomoci médií“. Jarjabek hovorí, že atmosféra v spoločnosti je dnes presne taká, ako ju po voľbách avizovali sulíkovci. „Teda, že nám nič nedarujú a idú na doraz na roztrieštenie spoločnosti. Len my sa tomu zatiaľ zle bránime. Ako keby sme boli z tej hry zaskočení. Na hrubú dieru treba hrubú záplatu a tú sme nenašli,“ poznamenal.

Svoju úlohu dostane aj niekoľkonásobný šéf volebných kampaní Smeru, podpredseda Marek Maďarič. Má viesť odborný tím, ktorý bude strane pripravovať program na nadchádzajúce obdobie. Čo sa týka roku 2017, Smer podľa našich informácií ráta so zvyšovaním príspevkov pre opatrovateľov, ktorí sa starajú o chorých doma, zvyšovať by sa mala materská aj rodičovský príspevok. Osobitný finančný balík má ísť na rekonštrukciu spoločných priestorov nemocníc. Rozšíriť by sa mala pomoc aj pre najmenej rozvinuté regióny. Teraz sú plány s cieľom zlepšiť podmienky na podnikanie a zamestnávanie pre 12 okresov – Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Po novom by sa podpora mala dostať aj do ďalších piatich okresov.

Predseda Fico na nedávnej programovej konferencii hovoril, že Smer musí zmeniť svoj program a za nezmysel považuje oslovovať sto percent ľudí. Povedal tiež, že strana sa nemôže ponúkať bankárom, ale človeku, ktorý chodí do roboty a má príjem sedemsto či osemsto eur.

Politológ Horský uviedol, že vo všeobecnosti pociťovanú vyprázdnenosť slovenských politických strán sa Smer pokúsi na sneme nahradiť zdôraznením svojho sociálneho programu. „Nemusí to automaticky znamenať zvýšenie preferenčnej podpory v celej spoločnosti, rozhodne to však môže prospieť k spevneniu väzieb voličov so stranou a zvýšiť jej akcieschopnosť,“ dodal politológ.