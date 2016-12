Idú najtuhšie mrazy doterajšej zimy

Oteplilo sa už vo štvrtok, vo vysokých a v stredných polohách. V nižších polohách však teplejšie počasie nepocítili ani v piatok, pretože v najnižších vrstvách atmosféry sa drží nad povrchom ťažký studený vzduch. Ale aj v týchto polohách stúpne teplota, keď sa rozpadne inverzia, a oteplenie sa postupne presunie od západu na východ. Najneskôr sa prejaví na východnom Slovensku – v oblasti Východoslovenskej nížiny a Košickej kotliny bude inverzia trvať najdlhšie.

Už v nedeľu sa potom začne opäť ochladzovať a na budúci týždeň k nám prenikne studený vzduch od severu a severovýchodu.

„Tam, kde je snehová pokrývka, v kotlinách a dolinách, môže sa minimálna teplota blížiť aj k mínus 20 stupňom Celzia,“ predpokladá Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Lyžiari sa budú musieť spoliehať predovšetkým na snežné delá. Pri ochladzovaní sa síce vyskytnú aj nejaké zrážky, ale nemalo by to byť také výrazné sneženie ako na začiatku decembra. Kde sa udržal sneh, ktorý napadal pred desiatimi dňami, tam sa aj udrží, lebo víkendové oteplenie nie je také silné, aby sa roztopil. Snehu však nie je veľa, takže lyžiarske strediská budú musieť zasnežovať. Budú mať na to veľmi dobré podmienky, pretože v priebehu budúceho týždňa majú byť teploty vzduchu pod bodom mrazu, a tak sa bude dať vyrábať technický sneh.

Najviac snehu je, samozrejme, vo vysokých polohách Tatier – na Lomnickom štíte namerali 130 centimetrov. V Oravskej Lesnej je 36 centimetrov prírodného snehu, na Štrbskom Plese 32, na Chopku 14 a v Liesku na Orave 11 centimetrov. Na ďalších miestach je snehová pokrývka tenšia ako desať centimetrov, v Stropkove 8 centimetrov, v Podolínci 6, v Telgárte 7, v Poprade 3 centimetre. V Košiciach na letisku bola v piatok ráno dvojcentimetrová snehová pokrývka. Vytvorila sa až teraz, a ak tam bude naďalej hmla, stále môže snežiť.

„Sneženie je dôsledkom toho, že Východoslovenské železiarne produkujú vodné pary. Pri inverznom charaktere počasia dochádza k ich vyzrážaniu a potom padá sneh. Toto sa stalo aj v niektorých mestách v Nemecku, je to sneh, ktorý je podmienený industriálnou činnosťou,“ vraví Pavol Faško.

Symbolická centimetrová snehová pokrývka bola aj v Turčianskych Tepliciach alebo v Orechovej na východnom Slovensku. Väčšina územia Slovenska však bola bez snehovej pokrývky.

Či to tak vydrží až do Vianoc, je podľa klimatológa ešte predčasné hovoriť. Zatiaľ to na výdatné sneženie nevyzerá, ale za dva týždne, ktoré ešte zostávajú do Vianoc, sa situácia môže zmeniť a sneh napadnúť.