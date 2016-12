Fico na sneme Smeru: Zleniveli sme, útočia na nás médiá

Ako povedal Fico v hlavnom prejave na sneme v Prešove, spoločná vláda s SNS a Most-Híd je viac ako koaličná spolupráca. „Ďakujem predsedom štandardných vládnych strán za korektné vzťahy. Táto vláda je jedinou hrádzou proti nenávisti opozície a médiám,“ vyhlásil Fico, ktorý po takmer roku od parlamentných volieb môže len opečiatkovať tvrdenie, že táto vláda nemá alternatívu.

„Smer je dlhoročným pilierom stability slovenského politického systému. Máme zásluhu na tom, v akej dobrej kondícii je slovenská ekonomika. Preto sa nehanbíme kričať, že náš hospodársky rast je jeden z najvyšších v Európskej únie. Naši poslanci nie sú poloblázni, nefetujú, nehajlujú a nemajú zložky, ktoré by potvrdzovali ich spoluprácu s mafiou,“ vyhlásil pred delegátmi Fico. Model útokov na predstaviteľov Smeru je podľa Fica jednoduchý. Bez dôkazov prídu obvinenia, že všetko je skorumpované a klientelistické. „Nemajú zábranu zneužiť akúkoľvek tému, aby na nás mohli zaútočiť. Musíme byť dôraznejší pri odmietaní krivých obvinení. Keď to nebudeme robiť, lož sa zakorení ako pravda,“ povedal.

Fico: Budeme hovoriť o klamstvách médií

Opozícia by bola podľa Fica v kritike bezzubá, ak by nemala verného spojenca v médiách. „Aj poslední mohykáni v Smere to pochopili na vlastnej koži. Sú ešte horší na tých, ktorí sa o to pokúšali. Do tejto skupiny patrí verejnoprávna televízia a rozhlas. Dnes sú médiá reálnou opozíciou voči vláde, ale sú odtrhnuté od reality. Klamú, ignorujú a neuverejňujú pozitívne správy,“ povedal Fico s tým, že má morálne právo ukazovať, v akom stave slovenské médiá sú. „Budeme ukazovať, kto je ich vlastníkom. Budeme hovoriť o ich klamstvách. Médiá sú voči nám nekorektné. Nie je dôvod, aby sme neboli razantnejší pri vysvetľovaní klamstiev médií,“ dodal.

Pravica si podľa Fica musí uvedomiť, že sústavné útoky na sociálnu demokraciu nepriniesli posilnenie pravicových strán, ale posilnili rast radikalizmu a extrémizmus. „My sme tu, oni sa strácajú, ale vyrastá nám to, čo nikto nechce. Páni z pravice, nesiete plnú zodpovednosť. Médiá strácajú dôveryhodnosť a potom sa ľudia uchyľujú k informáciám na sociálnych sieťach. Bolo by najväčšou chybou podľahnúť tomuto tlaku a týmto náladám,“ konštatoval.

Fico očakáva od predstaviteľov strany mobilizáciu

Predstavitelia Smeru musia byť podľa Fica častejšie a priamo medzi ľuďmi. „Spohodlneli sme. Slovensko nie je taká veľká krajina, aby sme ju nemohli prejsť. Môžeme zorganizovať tisícky stretnutí, kde budeme hovoriť našu pravdu. Očakávam od všetkých mobilizáciu. Čakajú nás regionálne voľby a potom voľby do samosprávy,“ konštatoval.

EÚ podľa Fica nie je v najlepšom stave. Členské štáty potrebujú podľa neho viac vzájomného rešpektu a uznávanie špecifík. „Budeme sa tváriť ako slepí a popierať, že Slovensko má silné katolícke zázemie? Určite nie,“ vyhlásil.

Slovensko však musí vyvinúť maximálne úsilie na zachovanie projektov ako je euro, či schengen. „Dúfam, že zmena na pozícii prezidenta USA bude znamenať vyváženie dialógu medzi mocnosťami. Svet má štyri svetové strany. Je len prejavom duševnej malosti, ak sa máme stať predmetom kritiky, že dáme kvety na hroby ruských vojakov, ktorí padli za oslobodzovanie našej krajiny. Slovensko sa počas predsedníctva správa v duchu týchto postojov,“ uviedol predseda Smeru, ktorý odmieta, aby SR prispievalo k destabilizácii EÚ. „Nikto nemá právo vydierať voličov. Nikto nie je máčo v európskej politike, aby si to mohli dovoliť. Doplatil na to britský i taliansky premiér. Ja mám Slovensko veľmi rád a o pozície sa budem uchádzať, len keď bude relevantná podpora. Takáto podpora pre Smer stále pretrváva,“ zdôraznil.

Premiér tvrdí, že v prípade Lajčáka nebol porušený zákon

Podľa Fica slovenské predsedníctvo v európskej rade sa stalo predmetom útoku. „Všade nám závidia diplomata svetovej úrovne Miroslava Lajčáka. Namiesto toho, aby sa tešili, bolo treba zaútočiť na Lajčáka a predsedníctvo. Neboli žiadne problémy, tak sa vymyslela mediálna bublina. Bol by som rád, keby médiá vysvetlili, o čo išlo. Ja doteraz neviem. To, sa o čom bavíme, či máme dať hosťom rezeň, alebo párky? To by chceli médiá staré párky, horčica, papierová tácka a umelá vidlička. Ako si médium môže dovoliť napísať, že Lajčák porušil zákon, čo je boh? Ja tvrdím, že nebol porušený zákon,“ vyhlásil.

Rok 2017 bude podľa Fica rokom práce na novom politickom programe Smeru. Cieľom je, aby takto o rok bol pripravený politický program na schválenie. Nový program strana potrebuje, lebo Európa prechádza zmenami. „Označil by som rok 2017 ako rok otvorenejšej komunikácie predstaviteľov Smeru a koniec politickej korektnosti. Povzbudzujem vás k odvahe, nazývajme veci pravými menami. Je to jedna z vecí, ako držať Smer vo verejnom priestore. Musia nás zaujímať naši ľudia, občania SR, naše problémy,“ vyhlásil. Až potom prídu na rad témy, ktoré vnucuje niekto iný.

Rok 2017 by mal byť pre Smer podľa Fica rokom dôslednej ľavicovej politiky. „Nebojme sa, akého máme voliča, koho oslovujeme,“ vyzval. Fico oznámil, že minimálna mzda by od roku 2019 mala byť viac ako 500 eur. Treba posilniť kolektívne vyjednávanie. Výška materskej sa má zvýšiť na 98 percent čistej mzdy od mája 2017. Fico je za posilnenie domácej starostlivosti o deti a starých. „Vymizla medzigeneračná solidarita. Príjem za opatrovateľstvo by sa mal priblížiť k minimálnej mzde. Musíme na to nájsť peniaze,“ uviedol. V roku 2017 prijme vláda legislatívu, ktorá odstráni rozdiely medzi starodôchodcami a novodôchodcami.

Smer chystá poriadky v rómskych osadách

Podľa Fica treba spraviť poriadok v rómskych osadách. „Vyrastá ďalšia generácia, ktorá nechce pracovať,“ uviedol s tým, že budú nevyhnutné reštrikcie pre tých, ktorí len chcú zneužívanie sociálneho systému. Líder Smeru tiež avizoval rozšírenie zákona zameraného na podporu najmenej rozvinutých okresov aj na Gelnicu, Kočice – okolie, Medzilaborce, Sninu a Bardejov. Fico sa chce tiež vrátiť k plánovaniu . „Hlavne ako povedal Mirek Topolánek, sa neposrať," zakončil Fico svoj prejav.

Snem Smeru nevedie podpredseda strany Pavol Paška, ako bývalo zvykom, ale Peter Pellegrini. Paška však na snem prišiel a je členom pracovného predsedníctva.

Dnes by mal prísť o funkciu podpredsedu strany. Na návrh Pellegriniho ako predsedajúcich snemu schválili delegáti Roberta Fica a Petra Pellegriniho.

Na úvod snemu si delegáti pripomenuli tých členov strany, ktorí počas posledného roka zomreli. Následne delegáti schválili program.