Počet obetí na cestách klesá, opitých šoférov je viac

Nepozornosť za volantom stále patrí k najčastejším príčinám kolízií. Dosť vodičov riskuje nielen vlastný život aj tým, že v zime jazdia na letných pneumatikách.

Vlani za toto obdobie zahynulo na cestách 247 ľudí, v tomto roku je obetí 223, čo je o 24 menej. Nehôd sa stalo 12 430, o 90 menej ako vlani. Štatistiky za celý rok však môžu zamiešať vianočné sviatky. Polícia tvrdí, že sa ne pripravila. „V súvislosti s predpokladaným zvýšením intenzity cestnej premávky počas vianočných sviatkov Policajný zbor zabezpečí zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na hlavných cestných ťahoch a ostatných cestách,“ upozornil Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru. Či sa podarí udržať do konca roka priaznivejší trend v počte usmrtených ľudí a nehôd, závisí aj od počasia a disciplinovanosti vodičov.

Najčastejšou príčinou tragických nehôd bolo porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy často v kombinácii s alkoholom, nesprávny spôsob jazdy či predbiehanie. Šoféri ďalej nezvládali svoje autá pri zmenách počasia, podcenili napríklad poľadovicu alebo hmlu. „Mnohí vodiči akoby nerešpektovali, že máme rôzne ročné obdobia, že sa mení povaha vozovky,“ poukazuje policajný viceprezident Ľubomír Ábel. Zimné obdobie vytvára na cestách špecifické podmienky ako hmlu, zlú viditeľnosť či poľadovicu, ktoré by chodci ani vodiči nemali brať na ľahkú váhu.

Dopravný analytik Jozef Drahovský upozorňuje, že veľa šoférov podceňuje rýchlosť a jazdí neprimerane daným podmienkam na cestách. Lepšie výsledky sa dajú podľa neho dosiahnuť dobudovaním cestnej siete. „Štatistika jasne hovorí, že najviac ľudí zahynulo na cestách, kde sa jazdí v protismere. Vybudovaním diaľnic a rýchlociest sa nebude každá chyba vodiča končiť tragicky väčšinou čelnou zrážkou," doplnil analytik.

Nepochopiteľné tiež je, že mnohí motoristi jazdia v tomto počasí na letných gumách. S mokrou vozovkou a so snežením je to smrteľná kombinácia. Husté sneženie a letné pneumatiky sa koncom novembra stali osudnými pre 57-ročného poľského vodiča. Jeho auto sa čelne zrazilo s nákladiakom plným dreva pri Duplíne na ceste medzi Svidníkom a Stropkovom. Zákon pritom hovorí, že povinnosť používať zimné pneumatiky trvá, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza, zvyčajne od polovice novembra do konca marca.

Slivka tvrdí, že dopravné hliadky si pri kontrolách všímajú aj to, či má auto zimné pneumatiky. Ak nie, vodičom hrozí pokuta do výšky 60 eur, okrem toho policajt môže zakázať ďalšiu jazdu. Šoférovi potom stúpnu náklady za odvoz vozidla odťahovkou. Koľko takýchto pokút udelili, polícia v štatistike nevedie.

Problémom v zimných mesiacoch je navyše zlá viditeľnosť. Práve tá spôsobila, že 42-ročná vodička zrazila na ceste v obci Lehnice, časť Sása, v Dunajskostredskom okrese vo štvrtok štvorčlennú rodinu. Šesťdesiatdvaročná žena, jej 23-ročná dcéra s dvoma malými deťmi – štvormesačným chlapčekom v kočíku a päťročným dievčatkom na sedačke bicykla, išli po pravej strane cesty. Podľa polície vodička fiatu, ktorá išla v rovnakom smere, ich zrejme nevidela a narazila do nich. Najhoršie skončila staršia žena a malý chlapec, ktorí utrpeli ťažké zranenia. Polícia po tejto nehode pripomína, že ak vedľa cesty nie je chodník pre chodcov, musia kráčať po ľavej krajnici.

Čo sa týka počtu obetí podľa krajov, najhoršie si vedie Žilinský, na cestách tu zomrelo 35 ľudí, najmenej, 17, ich bolo v Trenčianskom kraji. Nepriaznivá štatistika je v Nitrianskom kraji. Tu sa počet usmrtených v porovnaní s rokom 2015 zvýšil o sedem, z minuloročných 27 na 34 obetí. Podľa Ábela napriek najhoršiemu umiestneniu si pochvalu zaslúži Žilinský kraj. „Aj keď tam tento rok zomrelo pri nehodách doteraz 35 ľudí, je to o 16 menej ako vlani,“ poznamenal policajný viceprezident. Znížiť počet obetí sa v tomto kraji podarilo, hoci v ňom prebieha rozsiahla cestná výstavba, čo má vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy. Pri kontrolách sa polícii osvedčilo častejšie premiestňovanie a rýchle nasadenie policajných hliadok, ktoré sú v službe. „Byť viac videný, viac preventívne pôsobiť. To je najúčinnejšia zbraň, represia prichádza až potom,“ vysvetlil Ábel. Za rok prebiehajú na Slovensku stovky policajných akcií na úrovni okresov, krajov, ale aj celonárodné či medzinárodné. Len vlani ich bolo viac ako 4-tisíc.

Veľkým problémom napriek častým policajným kontrolám zostáva alkohol za volantom. Čísla sú alarmujúce, za 10 mesiacov pri kontrolách zistili alkohol u vyše 7 670 vodičov, čo je o 32 opitých vodičov viac ako vlani za rovnaké obdobie. Koľko z nich nafúkalo nad jedno promile, čo je už trestný čin, polícia nezverejnila.

Či Slovensko splní požiadavku Európskej únie znižovať ročne počet obetí na cestách, ukáže posledných 21 dní do konca roka. Viceprezident Ábel podčiarkol, že dopravná situácia je stabilizovaná. V Európskej únii sme podľa údajov počtu usmrtených na milión obyvateľov na piatej až siedmej priečke z európskej 27. Počet obetí by v tomto roku nemal prekročiť 259, do roku 2020 by nemal byť vyšší ako 172.

Vývoj počtu dopravných nehôd a počtu smrteľných obetí za posledné tri roky rok počet nehôd počet obetí 2015 13 535 274 2014 13 286 258 2013 13 570 223

Zdroj: vv, PZ SR

Kraje podľa počtu smrteľných nehôd kraj počet obetí za 11 mesiacov v roku 2016 počet obetí za 11 mesiacov v roku 2015 Žilinský 35 51 Nitriansky 34 27 Banskobystrický 32 29 Prešovský 30 41 Košický 27 30 Trnavský 26 22 Bratislavský 22 22 Trenčiansky 17 25

