Ľudia sú nespokojní so štátom, tvrdí Kiska

Takéto tvrdenia považuje za akúsi „výhybku“ v snahe odvrátiť pozornosť verejnosti od niektorých nevyriešených káuz a problémov. Zároveň najmä mladým ľuďom adresoval výzvu, aby vstúpili do politiky a prispeli tak k zlepšeniu situácie na Slovensku. Túto situáciu vníma prezident ako paradox, keďže na jednej strane sú ekonomické výsledky veľmi dobré a rastú mzdy aj HDP, no na strane druhej ľudia strácajú dôveru v štát, trápi ich sociálna nespravodlivosť, chudoba, nezamestnanosť, ako aj zlý stav zdravotníctva a školstva. „V regiónoch mimo Bratislavy nie je pocit spokojnosti, školstvo, základný pocit, že lepšie funguje štát, že nastáva zlepšenie, tam nepociťujú," konštatoval Kiska.

Za negatívum považuje aj zlú vymáhateľnosť práva a neriešenie viacerých káuz. „Musíme byť schopní pomenovať, čo nám v systéme zlyháva. Nemôžme sa tváriť, že nemáme korupciu, že všetko funguje, ako má. Ak si nepriznáme, že niečo zlyháva, nedá sa urobiť náprava," zdôraznila hlava štátu. Toto považuje prezident za dôvod, prečo u ľudí pretrváva nedôvera v štát, čo by mohlo viesť k ďalšiemu nárastu extrémizmu. „Nedokážeme dať ľuďom pocit spravodlivosti a fungovania justície, čo je pre Slovensko výzvou do budúcna. Spravodlivosť nefunguje dostatočne rýchlo a neskorá spravodlivosť je skoro žiadna spravodlivosť," vyhlásil. Čo sa týka napríklad kauzy Bašternák a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ľudia sú s jej riešením podľa prezidenta nespokojní. „Máme nespokojnú verejnosť, nespokojných niektorých ministrov, nespokojného prezidenta, no spokojného ministra a ľudí okolo neho," povedal.

Predsedníctvo EÚ zvládlo podľa neho Slovensko veľmi dobre, všetci ho hodnotia ako úspešné. I napriek tomu, že sa dialo v ťažkej dobe pre EÚ, Slovensko svoju úlohu sprostredkovateľa európskych rokovaní zvládlo podľa Kisku na výbornú. Prezident ale opäť kritizoval postoj vlády k migračnej kríze a k prijímaniu utečencov. „Musíme ukázať, že sme krajina, ktorá nemyslí len na seba," vyhlásil a ľuďom odkázal, že je kresťanskou povinnosťou pomáhať ľuďom v núdzi. Povinné kvóty sú podľa neho „nešťastným nápadom“, na dobrovoľnej báze by ale malo Slovensko pomôcť krajinám, kde je veľa utečencov a ponúknuť im pomoc.

Prezident sa vyjadril aj k Mečiarovým amnestiám po únose syna exprezidenta Michala Kováča, ktoré tento týždeň parlament v deklarácii odsúdil. Deklarácia však podľa Kisku nie je spravodlivosť a keďže štát sa vtedy podieľal na únose prezidentovho syna, mala by sa nájsť politická vôľa ústavným zákonom zrušiť amnestie a dať priechod spravodlivosti. Zároveň zopakoval, že amnestie môže zrušiť iba parlament, lebo len ten má právo presadiť takýto ústavný zákon.

Andrej Kiska hovoril aj o školstve, ktoré by malo byť jednou z priorít vlády. Základy novej reformy školstva považuje za dobré, len dúfa, že táto „reforma neskončí v skrini“. Prezident považuje aj prijímané kroky v zdravotníctve za prospešné, treba však ešte podľa neho stanoviť základné pravidlá, „ktoré pochopí každý – na čo má občan nárok, kde a aký typ starostlivosť dostane“. Na prijatie nového rokovacieho poriadku v parlamente, ktorý predtým vrátil na prerokovanie do pléna, Kiska reagoval, že kultúra v parlamente je zlá a v tom sa stotožňuje s vládnou koalíciou. Rokovací poriadok vrátil do parlamentu preto, lebo niektoré jeho ustanovenia môžu byť v rozpore s ústavou.