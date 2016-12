Profesor Atkinson: Nadváhu spôsobuje aj vírus

Tento neobalený 26-stenný vírus, obsahujúci dvojreťazovú DNA, zvyčajne nespôsobuje závažné ochorenia. Atkinson však pri výskume prišiel na to, že adenovírus 36 má aj priamy súvis s obezitou a nadváha je ochorenie ako mnohé iné a dá sa liečiť. V uplynulých dňoch na pozvanie prednostky Kliniky detí a dorastu v Košiciach Ingrid Schusterovej a jej otca, bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, navštívil Slovensko. Počas svojho pobytu poskytol exkluzívny rozhovor denníku Pravda.

Povedzte najskôr niečo o sebe. Odkiaľ pochádzate a ako ste sa dostal k lekárskemu povolaniu?

Pochádzam z Richmondu vo Virgínii v USA a som endokrinológ. Mnoho rokov sa venujem obezitológii. V rámci svojej klinickej praxe, ale aj v rámci výskumnej činnosti. Moji rodičia neboli lekármi, no mňa oblasť medicíny veľmi priťahovala a stala sa aj súčasťou môjho života. S manželkou Suzanne sme spolu už veľa rokov. Máme tri deti, 19 vnúčat a dve pravnúčatá.

Dlhé roky sa venujete problému obezity. Prečo práve tomuto ochoreniu a čo ste počas dlhoročných výskumov zistili?

Počas endokrinologickej praxe som sledoval pacientov s obezitou. Všimol som si u nich dysregulovanú hormonálnu produkciu. Časom som sa rozhodol venovať tejto oblasti viac času a už sa ňou zaoberám dlhých štyridsať rokov. Počas tohto obdobia a vďaka mnohým výskumom som pochopil, že obezita nevzniká len prejedaním sa, ale môže byť aj následkom niečoho iného, že ide o ochorenie ako mnoho iných. Počas výskumov sa podarilo dokázať, že obezitu spôsobuje tzv. adenovírus 36. Ide o bežný ľudský vírus, ktorý nespôsobuje závažné ochorenia a býva najčastejšou príčinou aj obyčajného prechladnutia.

Čo nasledovalo potom?

Pokusy na zvieratách. Adenovírus 36 sme testovali na myšiach, opiciach a sliepkach a potvrdilo sa, že mal priamy vplyv na obezitu týchto zvierat. Keď sme niektoré zvieratá infikovali týmto vírusom, začali priberať a boli tučné. Pritom jedli tú istú stravu, vrátane množstva, ako neinfikované zvieratá. Túto súvislosť sme potom potvrdili aj v bunkových kultúrach v laboratórnych podmienkach. Aj tu sa jednoznačne potvrdil súvis medzi adenovírusom 36 a obezitou. Nasledovali humánne štúdie na 500 ľuďoch, ktoré potvrdili to isté. Zistili sme, že obezitu až u 30 percent ľudí s nadváhou spôsobuje adenovírus 36. Za uplynulých desať rokov viaceré výskumné centrá rôznych štátov sveta začali sledovať súvis infekcie adenovírusu 36 s obezitou. Taký výskum prebiehal aj na Klinike detí a dorastu v Košiciach.

Dá sa vysvetliť výsledok výskumu aj tak, že vďaka nemu môže byť v budúcnosti vo svete menej obéznych ľudí?

Treba povedať, že obezita je také isté ochorenie ako napríklad vysoký krvný tlak alebo cukrovka a tiež sa dá liečiť. Väčšina ľudí si myslí, že obezitu spôsobuje vyšší príjem potravy. To však nemusí byť pravda. Keď je jej príčinou adenovírus 36, ľuďom nemusí pomôcť schudnúť ani diéta či cvičenie. Prevalenciu obezity by mohla znížiť vakcinácia proti adenovírusu 36 už v detskom veku, teda klasické očkovanie.

Kedy by sa s takou vakcináciou mohlo začať?

Čo sa vakcinácie týka, doteraz prebehli len pokusy na zvieratách, a treba povedať, že neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky. Potrebné vakcíny sú vo farmaceutických spoločnostiach dostupné, no kým sa budú môcť aplikovať, treba ešte urobiť testy na ľuďoch. Hovoriť o časovom intervale neviem, no verím, že sa toho dočkáme už v blízkom čase.

Odborná verejnosť sa zhoduje, že ide o prevratný objav a spomína sa aj vaša nominácia na udelenie Nobelovej ceny za vedeckú činnosť. Čo by to pre vás znamenalo?

Bolo by to dozaista veľmi pekným ocenením našej práce. V prvom rade by to však pomohlo otvoriť pomyselné dvere do tejto problematiky. A vďaka tomu by ľudia na svete pochopili, že obezita je choroba, ktorá sa dá liečiť. Verím, že liečba by potom mohla byť poskytnutá všetkým ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Začiatkom tohto mesiaca ste zavítali na Slovensko. Aký bol dôvod vašej návštevy u nás?

Zúčastnil som sa na odbornom sympóziu v Košiciach. Na Slovensko som prišiel na pozvanie prednostky Kliniky detí a dorastu v Košiciach Ingrid Schusterovej a jej otca, bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. Treba povedať, že u vás nie som prvý raz. V roku 1993 som mal odbornú prednášku v Bratislave. Musím povedať, že Košice sa mi veľmi páčia, no to platí aj o vašej krajine ako takej. Videl som u vás peknú prírodu a stretol som sa s milými a priateľskými ľuďmi. Slovensko mi v mnohom pripomína moje rodisko.

Veľa času zaiste venujete vašej odbornej praxi a výskumu. Stíhate pritom aj nejaké koníčky?

Rád čítam, cestujem a športujem. Čítam veľmi rád knihy o histórii, ale aj také, kde sa veľa dozviem o krajinách, ktoré som navštívil. Doma máme dvoch psov, ktoré každé ráno vezmeme s manželkou Suzanne a chodíme s nimi na prechádzku. Mám veľa vnúčat, preto voľný čas rád trávim aj s nimi. Mojím najväčším hoby je však výskum o obezite.

Od Vianoc nás delí už iba niekoľko dní. Ako ich trávite doma v Amerike?

Pre mňa sú podstatou Vianoc dve veci. Prvou je ich duchovný a náboženský rozmer, druhou možnosť stretnúť sa s príbuznými. Časť rodiny žije v iných, vzdialenejších štátoch USA, napríklad jedna z mojich dcér je v Kalifornii. Máme však zaužívané, že na Vianoce sa schádza celá rodina, a preto sa vždy na ne nesmierne teším. Pri týchto stretnutiach samozrejme nemôžu chýbať darčeky, z ktorých majú najväčšiu radosť deti.

Ľudia si na konci roka často dávajú novoročné predsavzatia. Aké budú tento rok tie vaše?

Jedným z nich je, samozrejme, možnosť pokračovať vo výskume obezity a jej príčin. Mojím predsavzatím je aj to, aby som viac času trávil s vnúčatami, pretože tie rýchlo rastú a ja som s nimi menej často, akoby som si želal. Viac času by som chcel tráviť aj s manželkou Suzanne a aj touto cestou by som sa jej chcel poďakovať za podporu pri mojej práci. Želám si, aby sme spolu ešte mohli stráviť čo najviac rokov.

Ste významný a uznávaný človek. Keby ste mohli šibnutím čarovného prútika vo svete niečo zmeniť, čo by to bolo?

Prial by som si, aby všade vo svete zavládol mier. Aby sa ľudia mali viac radi, aby boli k sebe milší a ústretovejší. Druhé, čo by som zmenil, súvisí s mojou prácou a vedeckou činnosťou. Prial by som si, aby sa vo svete už aj reálne začalo s liečbou obezity, ktorá je pre ľudí už nielen zdravotným, ale aj sociálnym a ekonomickým problémom.