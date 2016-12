Bánovčania dostanú na Vianoce obnovený štadión

Prerábka štadióna trvá od roku 2008 a ešte nie je ukončená. Pôvodne to bola len ľadová plocha s mantinelmi a chladiacou technikou. Vlani objekt zatvorili, pretože mohol byť pre návštevníkov nebezpečný. Tento rok mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu peniaze, ktoré posunuli stavbu ďalej.

„Máme ukončenú vzduchotechniku, bezpečnostné zariadenia, dobudované sociálne zariadenia, plynovú prípojku a kanalizáciu. Chceme urobiť radosť rodinám a deťom, preto plánujeme k zimným prázdninám spustiť korčuľovanie na ľadovej ploche,“ povedal Marián Chovanec, primátor Bánoviec nad Bebravou.

Vzduchotechnika, ktorú namontovali tento rok, zabezpečí odvlhčenie priestoru zimného štadióna, aby sa nevytvárala vrstva ľadu z kondenzovanej vody. Na stenách sú už inštalované havarijné ventilátory, ktoré zabezpečujú vyvetranie priestoru v prípade úniku nebezpečných látok. Tie tu doteraz neboli.

Na klzisku je zatiaľ iba betón, onedlho tu začnú vyrábať ľadovú plochu, čo je proces trvajúci 3 - 4 dni. Autor: Milan Kráľ, Pravda

Doterajšie náklady na rekonštrukciu predstavujú 1 milión 720-tisíc eur, z toho takmer milión prišlo zo štátneho rozpočtu. Koľko budú stáť dokončovacie práce, ešte radnica nevie vyčísliť. Sumu za úpravu okolia, výsadbu zelene a vybudovanie parkovísk momentálne vyratúvajú odborníci. Pôvodný projekt mesto upravilo, aby náklady čo najviac znížilo.

„Pôvodný kompletný projekt zahŕňal aj vybudovanie reštauračného zariadenia. Pretože je tu prevádzka súkromnej spoločnosti, ktorá poskytuje reštauračné služby, tak sme sa rozhodli, že nebudeme takéto zariadenie budovať priamo v objekte. Čakáme teraz na konečnú sumu, koľko ešte treba investovať do zimného štadióna, a tieto náklady by sme postupne rozdelili do rozpočtu niekoľkých rokov,“ dodal primátor.

Po úplnom dokončení bude mať štadión kapacitu pre 1 300 divákov. Ľadová plocha má rozmery 30 krát 60 metrov, čo je podľa Milana Fila, správcu bánovského zimného štadióna, európsky štandard. Onedlho by už mali začať s výrobou ľadu. „Najskôr sa betónová plocha pár hodín chladí, na ňu sa naleje tenká vrstva vody. Tá sa nechá zamrznúť a po zamrznutí na ľad namaľujme čiary. Potom nalejeme ďalšiu tenkú vrstvu, po zamrznutí ďalšiu, a tak to pokračuje. Celý proces trvá tri až štyri dni, celková hrúbka ľadu je asi päť centimetrov,“ priblížil Milan Filo.

Rekonštrukcia zimného štadióna v Bánovciach nie je dokončená. Napriek tomu sa tu budú ľudia korčuľovať ešte pred Vianocami. Autor: Milan Kráľ, Pravda

Oslovení obyvatelia sa nevedia dočkať, kedy zimný štadión opäť otvoria. Pripomínajú, že v 20-tisícovom meste je málo možností na relax. Miroslav Ďuriška kedysi chodieval na štadión s dcérou. „Ak sa ho podarí sprevádzkovať k Vianociam, tak to bude pekný darček, pretože trošku tej aktivity treba,“ povedal Ďuriška.

„Kolegyne tam chodievali so svojimi deťmi dosť často, tak im štadión chýbal. Ja mám dieťa zatiaľ malé, ale keď podrastie, určite sa pôjdeme korčuľovať aj my,“ dodala Radka Paule z Bánoviec nad Bebravou.

Na štadión do Bánoviec nad Bebravou sa chodili korčuľovať ľudia z Trenčianskeho aj Nitrianskeho kraja. Kým bola ľadová plocha len jednoducho zastrešená, vetranie bolo prirodzene zabezpečené. Ale keď ju obkolesili múry, situácia sa zmenila. Dva vetracie otvory nestačili na stopercentnú bezpečnosť návštevníkov. Preto sa mesto rozhodlo štadión zatvoriť, kým nebude vybudovaná vzduchotechnika. Výstrahou bol prípad, ktorý sa stal začiatkom minulého roka v Čani pri Košiciach. Rolba na plynový pohon spôsobila na miestnom štadióne zvýšenú koncentráciu oxidu uhoľnatého a pri nedostatočnej ventilácii sa ním priotrávilo 36 ľudí.