Fico: Nevidím dôvod na predčasné voľby, Slovensko je oáza pokoja a stability

Premiér to povedal na pondelkovom HNClube, ktorý organizovali Hospodárske noviny.

Fico tak reagoval na to, že líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa nedávno stretol s predsedom parlamentu a koaličnej SNS Andrejom Dankom, aby hovorili o možnosti predčasných volieb, ako aj o možnosti vzniku nového politického subjektu pod vedením súčasného prezidenta Andreja Kisku. Sulík to v nedeľu prezradil v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Bublina, ktorá tu je od začiatku, je taká zvláštna. Prečo hovoríme od prvého dňa vzniku tejto vládnej koalície, že tú môžu byť nejaké predčasné parlamentné voľby?,“ spýtal Fico s tým, že je to iba vymyslená hra.

Premiér sa takisto pýtal, kto by v parlamente zahlasoval za predčasné voľby, keďže na to je treba 90 hlasov. „Veď tam máte poslancov, ktorí sú prvýkrát v národnej rade, veď tí v živote nestlačia ten gombík, lebo by jednoducho prišli o to, čo dnes zarábajú poslanci národnej rady,“ myslí si predseda vlády.

Fica podľa vlastných slov mrzí, že ústavní činitelia, vrátane predsedu NR SR, sa nechávajú vťahovať do takejto diskusie. „O čom sa bavíme? Bojíme sa nejakého súperenia? Koľko politických strán vzniklo popri mojej kariére? Už ich ani neviem zrátať. Mnohé z nich si už ani nepamätáte, dávno zanikli,“ pokračoval Fico s tým, že on žiaden dôvod na predčasné voľby nevidí.

Fico počas diskusie zdôraznil, že Slovensko nežije v žiadnych turbulentných časoch, ale je oázou pokoja a stability. „Udržiavať stabilitu a nerobiť nič, čo by túto situáciu destabilizovalo, je mojou povinnosťou,“ dodal Fico.

Myslí si, že v poslednom čase premiéri v EÚ vťahujú vnútropolitickú agendu do politického súboja, ako bolo napríklad referendum o zotrvaní Veľkej Británii v EÚ či nedávne referendum o zmene politického systému v Taliansku. Po oboch referendách odstúpili premiéri David Cameron a Matteo Renzi.

Pokiaľ ide o fungovanie koalície, premiér priznal, že sa stretli tri diametrálne odlišné strany, pričom SNS označil za typicky konzervatívnu pravicovú stranu, v Moste-Híd vidí liberalizmus s konzervatívnymi prvkami a Smer označil za ľavicovú. „Nie je také jednoduché s niečím prísť a povedať, že to tak bude,“ povedal Fico s tým, že príslušný minister musí hľadať podporu pre svoje návrhy v koalícii.